अश्लील वीडियो बनाकर करते थे ब्लैकमेल, दिल्ली पुलिस ने ऐसे जाल बिछाकर किया गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की चांदनी महल थाना टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने अपहरण, मारपीट, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल और रंगदारी वसूलने के मामले में फरार चल रहे दो आरोपियों को नोएडा से गिरफ्तार किया है.

इस मामले से आए गिरफ्त में

28 जुलाई 2025 को एक महिला ने थाने में शिकायत दी थी कि उसके पति, जो वीजा एजेंट का काम करते हैं, को उनके बिजनेस पार्टनर बाबलू ने खाने पर बुलाया था. इसके बाद उनका फोन बंद हो गया. बाद में महिला को कॉल आया जिसमें कहा गया कि उसके पति ने धोखाधड़ी की है. जांच में पता चला कि बाबलू और उसके साथियों ने पीड़ित को बंधक बना लिया था.

पुलिस ने बिछाया जाल

पीड़ित के साथ मारपीट की गई, अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला गया और 2 लाख रुपये की मांग की गई. बाद में पीड़ित को दो आरोपी सादिक और अली असगर नोएडा ले गए और वहां एक दिन तक कैद में रखने के बाद छोड़ दिया. पुलिस ने 29 जुलाई को तैमूर नगर से पीड़ित को सुरक्षित बरामद कर लिया था.

लोकल इनपुट्स की ली मदद

पुलिस ने उसी दिन तीन आरोपी बाबलू, सफ़तुल्ला और आस मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया. लेकिन दो आरोपी, मोहम्मद अली असगर अंसारी और मोहम्मद सादिक, फरार हो गए थे. कमिश्नर ऑफ पुलिस के निर्देश पर फरार अपराधियों को पकड़ने के लिए विशेष टीम बनाई गई. लोकल इनपुट और तकनीकी निगरानी के जरिए पता चला कि दोनों आरोपी नोएडा में छिपे हैं.

गिरफ्तार आरोपी