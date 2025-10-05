विज्ञापन
विशेष लिंक

नंदू गैंग पर दिल्ली पुलिस की सबसे बड़ी चोट, बड़े लॉजिस्टिक सप्लायर को किया गिरफ्तार

पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि आरोपी निहाल विहार के एक घर में छिपा हुआ है. टीम ने जैसे ही छापा मारा, आरोपी ने कपड़ों के नीचे छिपाई पिस्टल निकालकर पुलिस पर तान दी. लेकिन पुलिस ने तुरंत उसे काबू में कर लिया.

Read Time: 2 mins
Share
नंदू गैंग पर दिल्ली पुलिस की सबसे बड़ी चोट, बड़े लॉजिस्टिक सप्लायर को किया गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कुख्यात कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने इस गैंग के एक बड़े लॉजिस्टिक सप्लायर हरिश सैनी उर्फ हितेश को दिल्ली के निहाल विहार इलाके से गिरफ्तार किया है. आरोपी के पास से एक सिंगल शॉट पिस्टल और दो कारतूस बरामद किए गए हैं. इस गिरफ्तारी के बाद हरियाणा के झज्जर जिले के बादली थाना इलाके में हुई एक सनसनीखेज हत्या का भी पर्दाफाश हुआ है.

गोलीकांड में शामिल रहा आरोपी हरिश

17 जुलाई 2025 को झज्जर के लाडपुर गांव में संदीप उर्फ बब्लू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. वारदात में शामिल दो हमलावरों को जरूरी मदद और व्यवस्था इस आरोपी हरिश ने ही कराई थी. यह सारा काम उसने कपिल सांगवान उर्फ नंदू के कहने पर किया था. वहीं, इस मामले में बादली थाना, झज्जर में FIR दर्ज की गई थी.

पुलिस ने ऐसे की कार्यवाई

पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि आरोपी निहाल विहार के एक घर में छिपा हुआ है. टीम ने जैसे ही छापा मारा, आरोपी ने कपड़ों के नीचे छिपाई पिस्टल निकालकर पुलिस पर तान दी. लेकिन पुलिस ने तुरंत उसे काबू में कर लिया. बता दें हरिश सैनी उर्फ हितेश पहले भी कई गंभीर वारदातों में शामिल रहा है.

तिहाड़ जेल में कपिल सांगवान गैंग से जुड़ा

आरोपी हरिश की उम्र 35 साल है और वह सिर्फ सातवीं तक पढ़ा है. पिता की मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारी उसकी मां ने घरेलू कामकाज करके संभाली. उसका बड़ा भाई इस वक्त तिहाड़ जेल में हत्या के एक मामले में बंद है. तिहाड़ जेल में ही हितेश की मुलाकात कपिल सांगवान गैंग के सदस्यों से हुई और वहीं से वह इस गिरोह से जुड़ गया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Police, Delhi Police News, Nandu Gang, Nandu Gang Crackdown, Nandu Gang MCOCA
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com