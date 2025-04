एक चिंगारी, फिर धूल ही धूल... मुस्तफाबाद में 4 मंजिला इमारत ढहने का खौफनाक मंजर CCTV में कैद

दिल्ली के मुस्तफाबाद में चार मंजिला इमारत ढहने (Mustafabad Building Collapses) से 4 लोगों की जान चली गई. रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है. राहत औ बचावकर्मी मलबे में फंसे लोगों को निकालने की लगातार कोशिश कर रहे हैं. इमारत के ढहने का एक CCTV सामने आया है. ये पूरी घटना पास की गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. फुटेज में अचानक चिंगारी उठती दिखाई दे रही है. वहीं गली में हर तरफ धुंध ही धुंध छाई हुई है. इसकी वजह से आगे की घटना कैमरे में कैद नहीं हो सकी.

ये भी पढ़ें- मुस्तफाबाद हादसे पर दिल्ली CM रेखा गुप्ता ने जताया दुख, घटना की जांच के दिए आदेश

बिल्डिंग ढहने की घटना शनिवार सुबह हुई. अभी भी मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है. NDRF और फायर ब्रिगेड की टीम समेत विभिन्न बचाव एजेंसियां रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं. एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस हादसे में अब तक चार लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं 14 लोगों को जिंदा बाहर निकाल लिया गया है. 8-10 लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंका है. घायलों को इलाज के लिए जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

#WATCH | Delhi: National Disaster Response Force (NDRF) and other agencies carry out search and rescue operation in the Mustafabad area, where a building collapsed earlier today, claiming the lives of 4 people



Around 12 people are still feared trapped, said DIG NDRF Mohsen… pic.twitter.com/QgzZFb3Wds