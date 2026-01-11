विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्ली में चोरों ने काट ली मेट्रो की तार, धौला कुआं-शिवाजी स्टेडियम के बीच धीमी हुई रफ्तार

दिन के समय केबल बदलने से यात्रियों को ज्यादा परेशानी होगी, इसलिए मरम्मत का काम रात में, सेवा समाप्त होने के बाद किया जाएगा. रात के काम की तैयारी दिन में ही की जा रही है.

Read Time: 2 mins
Share
दिल्ली में चोरों ने काट ली मेट्रो की तार, धौला कुआं-शिवाजी स्टेडियम के बीच धीमी हुई रफ्तार
  • एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन यशोभूमि द्वारका सेक्टर-25 से नई दिल्ली के बीच सिग्नलिंग केबल कटने की घटना हुई
  • केबल काटी गई लेकिन चोरी नहीं हुई, कटी हुई केबल मेट्रो पिलर नंबर-09 के पास मिली है
  • इस घटना से सिग्नलिंग सिस्टम प्रभावित हुआ और नई दिल्ली की ओर ट्रेनें 25 किमी प्रति घंटे की गति से चल रही हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन यशोभूमि द्वारका सेक्टर-25 से नई दिल्ली पर रविवार सुबह धौला कुआं और शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन के बीच लगभग 800 मीटर सिग्नलिंग केबल चोरी/कटने की घटना हुई. कुछ शरारती तत्वों ने केबल काटी, लेकिन केबल चुरा नहीं पाए. कटी हुई केबल मेट्रो पिलर नंबर-09 के पास मिली.

डीएमआरसीके अनुसार घटना से सिग्नलिंग सिस्टम प्रभावित हुई. नई दिल्ली की ओर जाने वाली लाइन पर ट्रेनें 25 किमी/घंटा की गति से चलाई जा रही हैं. एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के बाकी हिस्सों में सेवाएं सामान्य हैं. आमतौर पर ट्रेनें हर 10 मिनट में चलती हैं.

Add image caption here
दिन के समय केबल बदलने से यात्रियों को ज्यादा परेशानी होगी, इसलिए मरम्मत का काम रात में, सेवा समाप्त होने के बाद किया जाएगा. रात के काम की तैयारी दिन में ही की जा रही है. यात्रियों को जानकारी देने के लिए स्टेशनों और ट्रेनों में लगातार घोषणाएं की जा रही हैं. यात्रियों से अनुरोध है कि थोड़ा अतिरिक्त समय लेकर यात्रा की योजना बनाएं.

डीएमआरसी ने इस असुविधा के लिए खेद जताया है और पुलिस/कानून-व्यवस्था एजेंसियों के संपर्क में है ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.

Latest and Breaking News on NDTV

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Metro, Delhi Metro Thieves Cut Cables, Dhaula Kuan Metro, Shivaji Stadium Metro Station
Get App for Better Experience
Install Now