ऑर्डर किया खाना, फिर कैंसिल... पैसे देने से इनकार करने पर जमकर मारपीट, दिल्ली में खूब चला ड्रामा

पुलिस ने बताया कि जब ऋषि कुमार से घटना के बारे में पूछताछ की गई, तो उसने पुलिसकर्मियों के साथ भी गाली-गलौज की. वो नशे में लग रहा था और जब पुलिसकर्मियों ने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा, तो उसने मना कर दिया.

ऑर्डर किया खाना, फिर कैंसिल... पैसे देने से इनकार करने पर जमकर मारपीट, दिल्ली में खूब चला ड्रामा
  • दिल्ली के नरेला इलाके में एक शिक्षक ने जोमैटो का खाना ऑर्डर किया और फिर कैंसिल कर दिया था, जिसके बाद विवाद हुआ
  • डिलीवरी बॉय ने पैसे नहीं देने पर पुलिस को बुलाया, जिससे बाद उसे जबरन घर से बाहर निकालकर पीटा गया
  • पुलिस का कहना है कि शिक्षक शराब के नशे में था और उसने डिलीवरी बॉय और पुलिसकर्मियों के साथ गाली-गलौज की
नई दिल्ली:

दिल्ली के नरेला इलाके में पुलिसकर्मियों ने एक शख्स की जमकर पिटाई कर दी. जिसका वीडियो भी सामने आया है. बताया जाता है कि पेशे से शिक्षक इस शख्स ने पहले जोमैटो से खाना ऑर्डर किया और फिर कैंसिल कर दिया. यही उस पर भारी पड़ गया. ऑर्डर कैंसिल करने के बाद डिलीवरी बॉय उसके घर पहुंच गया और पैसे की मांग करने लगा. फिर पैसे नहीं देने पर उसने पुलिस को बुला लिया.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने शख्स को जबरन घर से निकालकर उसके साथ मारपीट की और पीटते-पीटते उसे थाने ले गई. ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

पुलिस का कहना है कि शिक्षक शराब के नशे में था और जब फूड डिलीवरी वाला पैसे मांगने आया तो उसने उसके साथ भी बदसलूकी की. वहीं जब पुलिस मामले को सुलझाने पहुंची तो शख्स ने उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया. मेडिकल जांच में उसके नशे में होने की पुष्टि हुई है.

शिक्षक ऋषि कुमार के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में पुलिस और शिक्षक के बीच मारपीट का वीडियो रिकॉर्ड हो गया. इसमें बिल्डिंग की सीढ़ियों से उसे नीचे ले जाते हुए पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं. सीसीटीवी फुटेज में डिलीवरी पार्टनर भी दिख रहा है.

इससे पहले, सोशल मीडिया पर एक और फुटेज वायरल हुआ था, जिसमें पुलिस ऋषि को गालियां देते हुए सुनाई दे रही थी. कई यूजर्स ने सवाल किया कि पुलिस उसे जबरन पुलिस स्टेशन क्यों ले जा रही थी.

पुलिस ने अब कहा है कि फ़ूड डिलीवरी पार्टनर के रूप में काम करने वाले अर्जुन ने सोमवार शाम को पुलिस को फ़ोन किया था. उसने पुलिस को बताया कि वह नरेला में एक ऑर्डर डिलीवर करने गया था. अर्जुन ने पुलिस को बताया कि उस पते पर मौजूद लोगों ने उसका ऑर्डर ज़बरदस्ती ले लिया और पैसे देने से इनकार कर दिया. साथ ही उसके साथ गाली-गलौज भी की.

पुलिस के बयान में कहा, "एएसआई देशपाल और कांस्टेबल रवीश को कॉल अटेंड करने के लिए भेजा गया. वहां पहुंचने पर, कॉल करने वाले ने आरोप लगाया कि उन लोगों ने उसके साथ मारपीट की."

पुलिस ने बताया कि जब ऋषि कुमार से घटना के बारे में पूछताछ की गई, तो उसने पुलिसकर्मियों के साथ भी गाली-गलौज की. वो नशे में लग रहा था और जब पुलिसकर्मियों ने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा, तो उसने मना कर दिया. आखिरकार, दोनों पुलिसकर्मी उसे जबरन मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले गए. 

पुलिस के बयान में कहा गया है, "एमएलसी (मेडिको-लीगल केस) तुरंत करवाया गया और उसमें शराब पीने की पुष्टि हुई." पुलिस ने कहा कि डिलीवरी पार्टनर अर्जुन ने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई, क्योंकि उसके पास और भी ऑर्डर थे. इसलिए शिक्षक ऋषि कुमार को काउंसलिंग दी गई और वापस घर भेज दिया गया.

Delhi Police, Food Delivery Agent, Narela News, Delhi News, Food Delivery Partner
