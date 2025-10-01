विज्ञापन
Delhi Rain Update: दिल्ली में मंगलवार को इतनी तेज बारिश हुई कि लोगों के लिए परेशानी खड़ी हो गई. कहीं ट्रैफिक जाम हुआ तो कहीं अंडरपास में पानी भर गया. महरौली में तो शख्स ही बारिश के पानी में बह गया.

खौफनाक! दिल्ली में बारिश का ऐसा तांडव, बह गया हाथ में मोबाइल लिए शख्स
दिल्ली में बारिश के पानी में बह गया शख्स.(सांकेतिक फोटो)
  • दिल्ली-एनसीआर में 30 सितंबर को हुई मूसलाधार बारिश से शहर के कई इलाके पानी में डूब गए.
  • महरौली में 33 साल का देवेंद्र तेज पानी के बहाव में बह गया, शाम तक उसका कुछ पता नहीं चल सका.
  • दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक ठप हो गया और कई अंडरपास में पानी भर गया, जिससे लोगों को परेशानी हुई.
नई दिल्ली:

दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार को मौसम का मिजाज अचानक बदल गया. सुबह 10.30 बजे से ऐसी झमाझम बारिश हुई कि हर तरफ पानी भर गया. मॉनसून की वापसी के बाद हुई इस बारिश ने एक तरफ जहां गर्मी और उमस से लोगों को राहत दी है तो वहीं दूसरी तरफ लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. दिल्ली के महरौली इलाके में बारिश कहर बनकर टूटी. यहां बारिश का पनी इतना ज्यादा गया कि 33 साल का एक शख्स पानी में बह गया. दिल्ली में पानी में बहने की ये घटना हैरान कर देने वाली है.

पानी के तेज बहाव में बह गया शख्स

देवेंद्र उर्फ कालू महरौली में आटा चक्की पर पिछले 2 महीने से काम कर रहा था. मूल रूप से यूपी के हाथरस का रहने वाला देवेंद्र पानी के तेज बहाव में बह गया. उसके पास मोबाइल भी था लेकिन फिर भी मंगलवार देर शाम तक उसका कुछ पता नहीं चल सका. बारिश की वजह से पानी का बहाव बहुत तेज था. देवेंद्र बहता हुआ नाले में चला गया. इस घटना की जानकारी मंगलवार दोपहर करीब साढ़े 12 बजे पुलिस को दी गई. हालांकि अब तक उसका कुछ पता नहीं चल सका है.

बारिश ने बढ़ाई दिल्ली की टेंशन

मंगलवार को भारी बारिश की वजह से ट्रैफिक जैसे थम सा गया था. अंडरपास में पानी भर गया और प्रमुख मार्गों पर हजारों यात्री फंस गए. IMD ने दिल्ली के लिए ‘ऑरेंज अलर्ट' जारी किया था, जिसके तहत मध्यम से भारी बारिश होने, बिजली चमकने और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई थी.

मॉनसून की विदाई के बाद झमाझम बारिश

मॉनसून दिल्ली से 24 सितंबर को विदा हो गया था. इसकी विदाई के एक हफ्ते के भीतर फिर से तेज बारिश हो गई. 2002 के बाद ये पहली बार है जब मॉनसून दिल्ली से इतनी जल्दी लौट गया. उस दौरान मॉनसून 20 सितंबर को विदा हो गया था. दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से हो रही उमस के बाद बारिश से काफी हद तक राहत मिली, लेकिन इस बीच लोगों के लिए परेशानी भी बढ़ गई. लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी पेरशानी झेलनी पड़ी.

