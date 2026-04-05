दिल्ली में सरकारी दवाओं के अवैध रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस ने जब्त किया 70 लाख का स्टॉक,मौके पर और क्या मिला?

दिल्ली पुलिस ने सरकारी अस्पतालों में मुफ्त वितरण के लिए रखी गई सरकारी दवाओं की हेराफेरी और बिक्री में शामिल एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है.क्राइम ब्रांच ने इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया और लगभग 70 लाख रुपए की दवाएं और परिवहन में इस्तेमाल किए गए दो वाहन बरामद किए हैं.पुलिस के अनुसार, यह ऑपरेशन क्राइम ब्रांच की एनआर-।। टीम द्वारा एसीपी गिरीश कौशिक की देखरेख में और इंस्पेक्टर नीरज शर्मा के नेतृत्व में सब-इंस्पेक्टर प्रीतम चंद द्वारा जुटाई गई विशिष्ट सूचनाओं के आधार पर किया गया था.

आरोपियों की पहचान नीरज कुमार (53), सुशील कुमार (47), दोनों उत्तर प्रदेश के सहारनपुर निवासी, और लक्ष्मण मुखिया (48), दिल्ली निवासी के रूप में हुई है. उन्हें 2 अप्रैल को तीस हजारी के राजेंद्र बाजार के पास महिंद्रा चैंपियन टेम्पो और बलेनो कार में दवाओं की एक बड़ी खेप ले जाते समय पकड़ा गया था. पुलिस ने बताया कि जब्त की गई दवाओं पर स्पष्ट रूप से "सरकारी आपूर्ति, बिक्री के लिए नहीं" अंकित था, जो खुले बाजार में उनकी अवैध तस्करी का संकेत देता है।

कैसे चल रहा था ये कारोबार,जानिए

लगातार पूछताछ के दौरान, नीरज कुमार ने खुलासा किया कि वह पिछले एक से डेढ़ साल से अवैध आपूर्ति शृंखला का संचालन कर रहा था, अंदरूनी सूत्रों के नेटवर्क के माध्यम से दवाएं प्राप्त कर रहा था और दलालों के माध्यम से उन्हें कई शहरों में वितरित कर रहा था.उसके खुलासे के आधार पर, दो और आरोपियों, दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में फार्मासिस्ट-सह-स्टोरकीपर बिनेश कुमार (54) और उसी अस्पताल में संविदा सहायक प्रकाश मेहता (30) को गिरफ्तार किया गया.

जांच से पता चला कि दोनों ने रिकॉर्ड में हेराफेरी करके और दवाओं की अवैध बिक्री को सुविधाजनक बनाकर अस्पताल के स्टॉक से दवाओं की हेराफेरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.आरोप है कि मेहतो ने कमीशन के बदले दवाओं की निकासी, भंडारण और यूपीआई भुगतान सहित वित्तीय लेनदेन को संभालने वाले बिचौलिए के रूप में काम किया.

मौके पर क्या-क्या मिला?

बरामद किए गए स्टॉक में बड़ी मात्रा में महंगी एंटीबायोटिक्स और क्रिटिकल केयर दवाएं शामिल थीं, जैसे कि सेफिक्साइम, क्लैवुलनेट के साथ एमोक्सिसिलिन, सेफ्ट्रियाक्सोन, सेफ्टाज़िडाइम, मेरोपेनेम, एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन और रेबीज एंटी-सीरम, साथ ही अन्य आवश्यक दवाएं भी शामिल थीं. एक अधिकारी ने बताया, "बरामद की गई सभी दवाएं और वाहन मामले की संपत्ति के रूप में जब्त कर लिए गए हैं और कानून के अनुसार क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है."

पुलिस ने बताया कि इस रैकेट में अस्पताल के कर्मचारियों, ट्रांसपोर्टरों और वितरकों से बनी एक सुव्यवस्थित आपूर्ति शृंखला शामिल थी, जिसके माध्यम से सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त में वितरित की जाने वाली दवाओं को डायवर्ट किया जा रहा था. अन्य सहयोगियों की पहचान करने, वित्तीय लेनदेन का पता लगाने और नेटवर्क के संपूर्ण तौर-तरीकों को उजागर करने के प्रयास जारी हैं.अधिकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई सार्वजनिक संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस की प्रतिबद्धता को उजागर करती है कि आवश्यक दवाएं इच्छित लाभार्थियों तक पहुंचें.

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