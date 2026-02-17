बहुत होनहार था सड़क हादसे में मारा गया साहिल, घर की दीवारों और छत पर लिख रखे थे सपने

बिस्तर की चादर आज भी सलीके से बिछी है, मेज पर किताबें करीने से सजी हैं और दीवारों पर सुनहरे भविष्य के गोल लिखे हैं. दिल्ली के द्वारका में रहने वाले साहिल धनेश्रा का कमरा आज भी वैसा ही है जैसा वह छोड़ कर गया था, बस अब उस कमरे में साहिल नहीं है. एक रईसजादे की तेज रफ्तार एसयूवी (SUV) ने 23 साल के इस होनहार युवक की जिंदगी और उसके तमाम सपनों को एक पल में कुचल दिया.



सपनों से सजी दीवारें, जो अब कभी सच नहीं होंगी

साहिल के कमरे की दीवारें चीख-चीख कर उसकी मेहनत और जुनून की कहानी बयां कर रही हैं. उसने अपनी दीवारों और छत को ही अपना 'विजन बोर्ड' बना लिया था. साहिल ने छत पर लिखा था- "$1,000,000 Year!" और "2025 विल बी माई ईयर" (2025 मेरा साल होगा). दीवारों पर लिखे संदेश जैसे "Obsession is gonna beat talent" (जुनून टैलेंट को मात दे देगा) बताते हैं कि वह अपनी सफलता के लिए कितना गंभीर था. उसने 'D' शब्द को 'Dream' (सपना) और 'Discipline' (अनुशासन) के रूप में परिभाषित किया था.

#WATCH | Delhi: Manav Sachdeva, friend of Sahil Dhaneshra, says, "...I've never seen such a hard-working person in my life. I can't imagine any other friend working as hard as he does, for their families and for themselves... I had a hint from his mother. They probably… https://t.co/zMCHTgLDS6 pic.twitter.com/Z4xqEudvWq — ANI (@ANI) February 17, 2026

"वो विमान का मालिक बनना चाहता था"

साहिल की स्टडी टेबल पर उसकी किताबों और लैपटॉप के बीच एक पोस्टर लगा है, जिस पर लिखा है- "वे फर्स्ट क्लास में उड़ना चाहते हैं, मैं विमान का मालिक बनना चाहता हूं." दीवार पर टंगे दर्जनों मेडल इस बात का सबूत हैं कि साहिल सिर्फ सपने नहीं देखता था, बल्कि उन्हें पूरा करने का दमखम भी रखता था.

#WATCH | Delhi | Inna Makan, Mother of the 23-year-old Sahil Dhaneshra, who died in a road accident after an SUV driven allegedly by a minor collided with his motorcycle, appeals for justice.



She says, "...My son was going to the office on the 3rd of February...He (Scorpio… pic.twitter.com/sODWsCeHZm — ANI (@ANI) February 16, 2026

एक झटके में उजड़ गई दुनिया

साहिल की मां, इन्ना माकन के पास अब केवल अपने बेटे की यादें और उसके अधूरे लक्ष्य बचे हैं. पश्चिम दिल्ली के द्वारका के पास एक नाबालिग द्वारा कथित तौर पर चलाई जा रही तेज रफ्तार एसयूवी ने साहिल की बाइक को टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि साहिल की मौके पर ही मौत हो गई.

