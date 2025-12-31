विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्ली में नकली घी–नमक की फैक्ट्री! क्राइम ब्रांच ने किया पर्दाफाश, चार शातिर आरोपी गिरफ्तार 

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली घी, टाटा नमक, ईनो, ऑल आउट और वीट जैसे नामी ब्रांड्स के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने उत्तम नगर से चार आरोपियों को गिरफ्तार कर 1131 लीटर नकली घी, 3000 किलो नकली नमक और हजारों पैकेट बरामद किए. जांच में नकली फैक्ट्री और पैकिंग यूनिट का खुलासा हुआ.

Read Time: 4 mins
Share
दिल्ली में नकली घी–नमक की फैक्ट्री! क्राइम ब्रांच ने किया पर्दाफाश, चार शातिर आरोपी गिरफ्तार 

Delhi Fake Ghee Racket Busted: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़े नकली सामान रैकेट का पर्दाफाश किया है, जो लोगों की सेहत के साथ खुला खिलवाड़ कर रहा था. इस गिरोह ने अमूल, पतंजलि, मधुसूदन जैसे ब्रांड्स के नकली घी, टाटा नमक, ईनो, ऑल आउट और वीट जैसे उत्पादों का जाल बिछा रखा था. पुलिस ने चार शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में नकली सामान बरामद किया है.

कैसे हुआ खुलासा और गिरफ्तारी? 

क्राइम ब्रांच को गुप्त सूचना मिली कि उत्तम नगर के दल मिल रोड इलाके में नकली सामान की बड़ी डिलीवरी होने वाली है. पुलिस ने जाल बिछाया और दोपहर करीब 2:15 बजे संदिग्ध टेंपो को रोककर चार आरोपियों को दबोच लिया. तलाशी में पुलिस को 1131 लीटर नकली घी, 3000 किलो नकली टाटा नमक, 8640 ईनो सैशे, 1200 ऑल आउट और 1152 वीट प्रोडक्ट्स मिले. कंपनियों के प्रतिनिधियों ने मौके पर पुष्टि की कि यह सारा सामान नकली है.

नकली फैक्ट्री का भंडाफोड़

पूछताछ में मुख्य आरोपी नितिन कुमार ने खुलासा किया कि कंझावला इंडस्ट्रियल एरिया में नकली घी बनाने की फैक्ट्री चल रही थी. यहां घटिया कच्चे माल से घी तैयार कर अमूल, पतंजलि और मधुसूदन जैसे ब्रांड्स के फर्जी पैकेट में पैक किया जाता था. पुलिस ने फैक्ट्री से पैकिंग मशीनें, फर्जी रैपर और कच्चा माल बरामद किया. इसी तरह निलोठी एक्सटेंशन में नकली टाटा नमक बनाने की यूनिट भी मिली.

लालच में सेहत से खिलवाड़

पुलिस के मुताबिक, आरोपी कम लागत में नकली सामान तैयार कर 50% से ज्यादा मुनाफा कमा रहे थे. लेकिन इस लालच में उन्होंने लाखों लोगों की सेहत को खतरे में डाल दिया. नकली घी और नमक से गंभीर बीमारियों का खतरा था. पुलिस ने BNS की गंभीर धाराओं और कॉपीराइट एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है और अब यह पता लगाया जा रहा है कि यह नेटवर्क कितने समय से चल रहा था और कहां-कहां सप्लाई हुई.

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे खतरनाक रैकेट का पर्दाफाश किया है, जो सीधे-सीधे आम लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहा था. ईस्टर्न रेंज-1, क्राइम ब्रांच ने दिल्ली-एनसीआर में चल रहे नकली घी, टाटा नमक, ईनो, ऑल आउट और वीट जैसे नामी ब्रांड्स के बड़े नकली कारोबार का खुलासा किया है. इस कार्रवाई में पुलिस ने चार शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

ये भी पढ़ें- Nimesulide Ban: अब नहीं मिलेगी 100 mg वाली यह पेन किलर! सरकार ने लगा दिया बैन

कौन हैं गिरफ्तार आरोपी

क्राइम ब्रांच ने जिन चार आरोपियों को दबोचा है, उनके नाम हैं... 

  • नितिन कुमार (38) – उत्तम नगर निवासी
  • रजत सिंघल उर्फ चिंटू (38) – उत्तम नगर निवासी
  • सुरेंद्र गुज्जर (45) – उत्तम नगर निवासी
  • मुजाहिद उर्फ कार्तिक (38) – मंगोलपुरी निवासी

पुलिस के मुताबिक, ये सभी आरोपी मिलकर नकली ब्रांडेड सामान बनाने, पैक करने और सप्लाई करने का पूरा नेटवर्क चला रहे थे.

बरामदगी का पूरा ब्योरा

  • 1131 लीटर नकली घी
  • 345 लीटर मधुसूदन
  • 255 लीटर पतंजलि
  • 531 लीटर अमूल
  • 3000 किलो नकली टाटा नमक
  • 8640 ईनो सैशे
  • 1200 ऑल आउट
  • 1152 वीट प्रोडक्ट्स 

ये भी पढ़ें- हड़ताल के बीच Zomato-Swiggy का बड़ा ऐलान, गिग वर्कर्स के इंसेंटिव बढ़ाए, डिलीवरी बॉयज को लुभाने की कोशिश तेज

आरोपियों की भूमिका

नितिन कुमार

  • 10–12 साल से होलसेल का काम
  • कई शहरों से नकली सामान मंगवाता था
  • पहले भी ऐसे मामलों में नाम आ चुका है

रजत सिंघल और सुरेंद्र गुज्जर

  • साप्ताहिक बाजारों और दुकानों में सप्लाई
  • सस्ते दामों में नकली सामान खपाते थे

मुजाहिद उर्फ कार्तिक

  • घर पर नकली ऑल आउट बनाता था
  • रिश्तेदार नकली वीट तैयार करता था
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Fake Ghee Racket Busted, Crime Branch Arrests In Fake Goods Case, Counterfeit Tata Salt And Branded Products, Fake FMCG Products Delhi Raid, Fake Goods Manufacturing In India
Get App for Better Experience
Install Now