दिल्ली में अब 5 रुपये में मिलेगा भरपेट खाना, 100 'अटल' कैंटीन खोलने की योजना... तिमारपुर से शुरुआत

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को तिमारपुर इलाके में पहली 'अटल' कैंटीन की शिलान्यास किया, जिसमें सिर्फ 5 रुपये में गरीबों को भरपेट भोजन कराया जाएगा. दिल्‍ली में 100 'अटल कैंटीन' का एक व्यापक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा.

दिल्ली में अब 5 रुपये में मिलेगा भरपेट खाना, 100 'अटल' कैंटीन खोलने की योजना... तिमारपुर से शुरुआत
अटल कैंटीन का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद लोगों को किफायती भोजन उपलब्ध कराना
  • दिल्ली सरकार ने जरूरतमंदों के लिए 5 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने हेतु 100 अटल कैंटीन खोलने की योजना बनाई
  • मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तिमारपुर में पहली अटल कैंटीन का शिलान्यास किया जो भाजपा के चुनावी वादे की पूर्ति है
  • प्रत्येक अटल कैंटीन में एक व्यक्ति को दिन में दो बार मात्र 5 रुपये में खाना मिलेगा,
नई दिल्‍ली:

दिल्‍ली में अब गरीब लोगों को सिर्फ 5 रुपये में भरपेट भोजन मिलेगा. सिर्फ 5 रुपये में खाना दिल्‍ली की 100 कैंटीन में खिलाने की योजना है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को तिमारपुर इलाके में पहली 'अटल' कैंटीन की शिलान्यास किया. यह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा किए गए एक महत्वपूर्ण वादे की पूर्ति का प्रतीक है. अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ऐसी 100 कैंटीन खोलने की योजना बनाई है. उन्होंने बताया कि इन्हें बनाने का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद लोगों को किफायती भोजन उपलब्ध कराना है. उन्होंने बताया कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति को सिर्फ पांच रुपये में एक दिन में दो खाना उपलब्ध कराया जाएगा.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्‍ता ने कहा कि यह पहल भाजपा सरकार की मध्यम वर्ग के परिवारों के प्रति अपने सम्मान का एक उदाहरण है. राष्ट्रीय राजधानी में 'अटल' कैंटीन खोलना भाजपा के लिए इस साल फरवरी में हुए दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान किए गए चुनावी वादों में से एक था. संजय बस्ती स्थित जेजे क्लस्टर में 'अटल' कैंटीन के शिलान्यास समारोह के दौरान मुख्यमंत्री के साथ शहरी विकास मंत्री आशीष सूद भी मौजूद थे.

रेखा गुप्ता ने बाद में ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'केवल आठ महीनों में, दिल्ली के साथ किए गए एक और वादे को पूरा करने के लिए एक मजबूत कदम उठाया गया है. राजधानी में 100 'अटल कैंटीन' का एक व्यापक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा, ताकि यह सुविधा आसानी से और समय पर हर जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंच सके.' सीएम ने बताया कि पहली 'अटल' कैंटीन का उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर 25 दिसंबर को होगा.

