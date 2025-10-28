यूं आसमान में आग वाली चिंगारी.. राजधानी दिल्ली के ऊपर विमान से ऐसे की गई क्लाउड सीडिंग

राजधानी दिल्ली में आज में सेसना विमान के जरिए क्लाउड सीडिंग की गई. दिल्ली के बुराड़ी, उत्तर करोल बाग, सादिकपुर इलाके में क्लाउड सीडिंग की गई है. आईआईटी कानपुर द्वारा जारी वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे विमान के जरिए दिल्ली के आसमान पर बारिश कराने वाले कई मिश्रण को छोड़ा जा गया है. गौरतलब है कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए राज्य सरकार ने क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश कराने का फैसला किया था.

हवा में आग का फव्वारा!

मेरठ से उड़े विमान ने दिल्ली के खेड़का, बुराड़ी, उत्तर करोल बाग, मयूर विहार में क्लाउड सीडिंग की है. हवा में उड़ते विमान से फ्लेयर (जिसके जरिए सीडिंग का घोल छिड़का गया) के जरिए सीडिंग की गई. उड़ते विमान के जरिए जब दिल्ली के आसमान में सीडिंग हो रही थी तो ऐसा लग रहा था मानो आग का फव्वारा निकल रहा हो. विमान ने कई इलाकों में क्लाउड सीडिंग की है. अगर ये ट्रायल सही रहा तो शाम को बारिश हो सकती है.

दिल्ली में क्लाउड सीडिंग का दूसरा ट्रायल आईआईटी कानपुर की मदद से पूरा किया गया. हर फ्लेयर्स का वजन 2-2.5 किलोग्राम था. इसी के जरिए बादलों में घोल को छोड़ा गया. हालांकि, बादलों में नमी की मात्रा 15-20 प्रतिशत ही थी. ये प्रक्रिया करीब आधे घंटे तक चली. हर एक फ्लेयर 2-2.5 मिनट तक हवा में घोल छिड़क रहा था.

दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि मेरठ से आए सेसना विमान के जरिए राजधानी दिल्ली में क्लाउड सीडिंग का ये दूसरा ट्रायल था. राजधानी दिल्ली में दीवाली के बाद से ही प्रदूषण ने लोगों को परेशान कर रखा है. हवा में AQI का स्तर खतरनाक स्तर पर है. ऐसे में राज्य सरकार ने दिल्ली में बारिश कराने के लिए क्लाउड सीडिंग कराने का फैसला किया है.