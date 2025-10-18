जले हुए फ्लैट्स, जले हुए सामान... दिल्ली के ब्रह्मपुत्रा अपार्टमेंट में लगी आग के बाद की तस्वीरे देखें

दिल्ली के ब्रह्मपुत्रा अपार्टमेंट में आज आग लग गई. यहां सांसदों के फ्लैट हैं. दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है. आग के कारण काफी सामान जलकर खाक हो गए.



राजधानी दिल्ली के ब्रह्मपुत्रा अपार्टमेंट के आवासीय परिसर में आज दोपहर लगी आग के बाद अफरातफरी मच गई. इस पॉश अपार्टमेंट में राज्यसभा सांसदों के आवास हैं. डॉ बिशंभर दास मार्ग पर स्थित अपार्टमेंट में निचले फ्लोर पर आग लगी जो बाद में तेजी से भड़की और ऊपर के फ्लैट को भी नुकसान पहुंचा दिया.

फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया. हालांकि, आग के कारण काफी नुकसान भी हुआ है. निचले फ्लोर के नीचे रख सामान आग में जलकर खा हो गए हैं. आग इतनी तेज थी कि इसका धुआं दूर-दूर तक दिखाई दे रहा था.

ग्राउंड फ्लोर पर आग के कारण काफी ज्यादा नुकसान हुआ है. आग में पहला फ्लोर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है. आग के कारण कई फ्लोर बिल्कुल काले पड़ गए हैं. आग कैसे लगी अभी इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है. दमकलर्मियों ने आग बुझा दी है. अपार्टमेंट के नीचे रखे गए सामानों को काफी नुकसान पहुंचा है.