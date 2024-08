दिल्ली (Delhi) की जल मंत्री आतिशी (Atishi) ने सोमवार को मुख्य सचिव नरेश कुमार को एक पत्र लिखा है, जिसमें आतिशी ने राष्ट्रीय राजधानी में सीवर ओवरफ्लो (Sewer Overflow Issues) के मुद्दे को उठाया है. आतिशी ने अपने पत्र में इस मुद्दे को हल करने के लिए मुख्‍य सचिव को वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को निर्देश देने के लिए कहा है. जल मंत्री ने पत्र में बताया कि उन्हें शहर के कई हिस्सों से सीवर ओवरफ्लो को लेकर शिकायतें मिल रही हैं.

उन्‍होंने कहा, "सीवर ओवरफ्लो की समस्या से पीने का पानी प्रदूषित हो रहा है, जिसका तुरंत समाधान नहीं किया गया तो गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट पैदा हो जाएगा." उन्‍होंने कहा कि इस संबंध में मैंने 17 अगस्‍त 2024 को मुख्‍य सचिव को लिखा था और पूरे दिल्ली में सीवर ओवरफ्लो से संबंधित किसी भी समस्या की निगरानी और समाधान करने के साथ ही उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए भी लिखा, जिनकी लापरवाही के कारण यह संकट पैदा हुआ है.

Delhi Water Minister Atishi (@AtishiAAP) directs Chief Secretary Naresh Kumar to give 11 senior IAS officers responsibility for resolving sewer overflow issues. A team of attached officers to each senior IAS officer will remain on the field to find short-term and long-term… pic.twitter.com/VWD4PA8lUK