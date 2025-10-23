दिल्ली में सफल रहा क्लाउड सीडिंग का ट्रायल, अब 29 अक्टूबर को कराई जा सकती है कृत्रिम बारिश

दिल्ली में बीते कुछ दिनों से हवा की खराब होती गुणवत्ता आम जनता के साथ-साथ सरकार के लिए भी एक सिरदर्द बन चुकी है. हवा की गुणवत्ता बढ़ाने और प्रदूषण की मात्रा को कम करने के लिए दिल्ली सरकार राजधानी में कृत्रिम बारिश कराने की तैयारी कर रही है. इसके लिए क्लाउड सीडिंग की जरूरत होती है. गुरुवार को क्लाउड सीडिंग का सफल ट्रायल भी पूरा कर लिया गया है.

दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरास ने इस ट्रायल को राजधानी के लिए ऐतिहासिक बताया है. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार 29 अक्टूबर को कृत्रिम बारिश कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है. 29 तारीख को इसलिए चुना गया है क्योंकि मौसम विभाग ने उस दिल्ली में बादल छाए रहने का अनुमान जताया है. ऐसे में कृत्रिम बारिश कराने में ज्यादा मदद मिलती है.

#WATCH | Delhi Minister Manjinder Singh Sirsa says, "Today was a historic day for Delhi as the Delhi government, under the leadership of CM Rekha Gupta, achieved a historic milestone. The first successful trial of cloud seeding was done today... As per the meteorological… https://t.co/OMJREnJQr4 pic.twitter.com/ClvqBpkHqy — ANI (@ANI) October 23, 2025

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा सफल रहा ट्रायल

क्लाउड सीडिंग के ट्रायल को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए यहां कृत्रिम बारिश कराने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. विशेषज्ञों की तरफ से बुराड़ी इलाके में गुरुवार को क्लाउड सीडिंग कराने का सफल ट्रायल भी किया गया.

दिल्ली के लिए ऐतिहासिक दिन

मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस दिन को दिल्ली के लिए ऐतिहासिक बताया है. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने आज ऐतिहासिक सफलता हासिल की है. दिल्ली में पहली बार क्लाउड सीडिंग का सफल ट्रायल किया गया. ये ट्रायल आईआईटी कानपुर ने किया. मौसम विभाग के मुताबिक, 28-29-30 अक्टूबर को दिल्ली के ऊपर बादल छाए रहेंगे. दिल्ली सरकार 29 अक्टूबर को कृत्रिम बारिश कराने के लिए भौतिक परीक्षण और अनुमति के साथ बिल्कुल तैयार है.