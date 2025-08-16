मौत का मांझा... दिल्ली के बदरपुर में चाइनीज मांझे ने फिर रेता बाइक सवार का गला

Chinese Manjha: रोक के बाद भी दिल्ली की पतंगबाजी में चाइनीज मांझे का इस्तेमाल थम नहीं रहा है. इस तेज धार वाले धागे की लपेट में आकर बाइक सवारों का गला बुरी तरह से कट जा रहा है. ताजा मामला दिल्ली के बदरपुर इलाके से सामने आया है. जहां शनिवार को चाइनीज मांझे में फंसकर एक बाइक सवार युवक बुरी तरह से घायल हो गया. युवक की हालत नाजूक है. उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को दिल्ली के बदरपुर इलाके में बाइक चालक का मांझे से गला कट गया. शाम 4:30 बजे के आसपास पीसीआर कॉल से पुलिस को घटना की जानकारी मिली.

यूपी के हरदोई का रहने वाला घायल शख्स

इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायल शख्स को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, हॉस्पिटल मे बाइक चालक की हालत गंभीर बनी हुई है. दूसरी तरफ पुलिस अधिकारी घटना के बारे में जानकारी जुटा रहे है. घायल की पहचान 30 साल के रजनीश के तौर पर हुई है. रजनीश यूपी के हरदोई का रहने वाला है. उसकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है.

घटनास्थल की जो तस्वीर और वीडियो सामने आए है वो इस हादसे की भयावहता को बताते है. बदरपुर स्थित फ्लाई ओवर पर घायल बाइक सवार गिरा है. उसके गले से खून की धार बह रही है. पास में ही बाइक खड़ी है. मालूम हो कि इससे पहले दिल्ली-एनसीआर में चाइनीज मांझे से गले कटने की कई खबरें सामने आई हैं.

