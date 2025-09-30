विज्ञापन
विशेष लिंक

लड़कियों की DP के स्क्रीनशॉट मोबाइल में रखता था डर्टी बाबा, फोन से मिले चैट्स से पुलिस भी हैरानं

17 छात्राओं के यौन उत्पीड़न के आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती को सोमवार को जांच के सिलसिले में उसके संस्थान ले जाया गया. यहां पुलिस ने बाबा की करतूतों के सबूत जुटाए हैं. चैतंन्‍यानंद को बीते रविवार को आगरा के एक होटल से गिरफ्तार किया गया था.

Read Time: 3 mins
Share
लड़कियों की DP के स्क्रीनशॉट मोबाइल में रखता था डर्टी बाबा, फोन से मिले चैट्स से पुलिस भी हैरानं
17 छात्राओं के यौन उत्पीड़न के आरोपी हैं चैतन्यानंद सरस्वती
  • दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद को 17 छात्राओं के यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार कर 5 दिन की हिरासत में भेजा
  • पुलिस ने चैतन्यानंद के मोबाइल फोन से कई लड़कियों के अश्लील चैट्स और डिपी के स्क्रीनशॉट्स बरामद किए
  • चैतन्यानंद ने पूछताछ में अपने किए पर कोई पछतावा नहीं जताया और लगातार पुलिस को झूठे जवाब दे रहा
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्‍ली:

डर्टी बाबा चैतन्यानंद सरस्‍वती की काली करतूतों का एक-एक कर खुलासा हो रहा है. दिल्‍ली पुलिस चैतन्यानंद ने पूछताछ कर रही है, जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं. पुलिस को बाबा के मोबाइल फोन से कई लड़कियों के चेट्स मिले हैं. कई लड़कियों के DP के स्क्रीन शॉट्स चैतन्यानंद ने अपने मोबाइल फोन में रखे हुए हैं. सूत्रों की मानें तो चैतन्यानंद का कहना है कि उसे अपने किये पर कोई पछतावा नहीं है. 17 छात्राओं के यौन उत्पीड़न के आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती को सोमवार को जांच के सिलसिले में उसके संस्थान ले जाया गया. यहां पुलिस ने बाबा की करतूतों के सबूत जुटाए हैं. चैतंन्‍यानंद को बीते रविवार को आगरा के एक होटल से गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद चैतन्‍यानंद को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्‍हें 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है.  

पूछताछ में कई बड़े खुलासे

बाबा को लेकर पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं, लेकिन बाबा को अपने किये पर कोई पछतावा नहीं है. पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान चैतन्‍यानंद लगातार झूठ बोल रहा है. बाबा की दो महिला सहयोगियों को हिरासत में लेकर बाबा से उनका आमना-सामना करवाया जा रहा है. पुलिस को बाबा के मोबाइल फोन से कई लड़कियों के चेट्स मिले है. इन चेट्स के आधार पर भी पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है.  

डर्टी बाबा की लड़कियों से चैट्स 

चैतन्यानंद सरस्वती संस्‍थान की लड़कियों को अश्‍लील मैसेज भेजता था. बाबा के मोबाइल फोन से भी अब इस बात की तस्‍दीक हो गई है. चैतन्‍यानंद के मोबाइल फोन में लड़कियों के साथ की गई चैट्स मिली है. बाबा इन चैट्स में लड़कियों को तरह तरह के लालच देकर बरगलाने की कोशिश कर रहा है. बाबा ने कई एयरहोस्टेस के साथ फोटो खिंचवा कर अपने फोन में रखे है. कई लड़कियों के DP के स्क्रीन शॉट्स बाबा ने अपने मोबाइल फोन में रखे हुए हैं. 

चैतन्यानंद सरस्वती पुलिस जांच में बिल्‍कुल भी सहयोग नहीं कर रहा है. चैतन्‍यानंद सख्ती से पूछताछ और बाबा के खिलाफ मौजूद सबूतों को दिखाने पर ही बाबा दिल्ली पुलिस के सवालों के जवाब दे रहा है. पूछताछ में बाबा के फर्जीवाड़े का लगातार खुलासा हो रहा है. 

इस बीच पुलिस ने सरस्वती के एक सहयोगी हरि सिंह कोपकोटी को भी गिरफ्तार कर लिया है. उत्तराखंड के बागेश्वर निवासी हरि सिंह (38) ने 14 सितंबर को एक पीड़िता के पिता को कथित तौर पर धमकी दी थी. बताया जा रहा है कि चैतन्‍यानंद सरस्वती से उसकी 3 महिला सहयोगियों के सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी, जो ‘एआईसीटीई' अनुमोदित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में विभिन्न पदों पर काम कर रही हैं. महिला सहयोगियों पर छात्राओं को धमकी देने और सरस्वती द्वारा छात्राओं को भेजे गए भद्दे संदेशों को हटाने के लिए मजबूर करने का आरोप है. जांचकर्ताओं ने कहा कि सरस्वती जुलाई से विदेश में था और छह अगस्त को भारत लौटा था.

ये भी पढ़ें :- दिल्ली के 'डर्टी बाबा' चैतन्यानंद का चेला हरि सिंह गिरफ्तार, किये कई खुलासे

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Chaitanyananda Baba, Dirty Baba, Chaitanyananda Harassment Case
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com