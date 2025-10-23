बाप रे बाप! ऐसी तस्करी नहीं देखी होगी, दिल्ली एयरपोर्ट पर इलेक्ट्रिक कैटल में करोड़ों का गांजा, यूं पकड़ाए

दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को धोखा देने के लिए तस्कर तरह-तरह के पैंतरे अपनाते हैं. पर कस्टम की नजरों से बचना मुश्किल नहीं नामुमकिन है. इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने एक ऐसे ही यात्री को पकड़ा, जो बैंकाक से समान ला रहा था. लेकिन अपने सामानों में यह हाइड्रोपोनिक गांजा ले जा रहा था. यात्री के पास से 3 किलो हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद हुआ. इंटरनेशनल मॉर्केट में इसकी कीमत 3 करोड़ से अधिक आंकी जा रही है.

इलेक्ट्रिक कैटल, डब्बे में तस्करी

20 अक्तूबर 2025 को बैंकाक से आए इस यात्री ने तस्करी के लिए पूरा दिमाग लगाया. यहां तक कि वो इसमें सफल भी हो गया था और कस्टम ग्रीन चैनल को पार कर गया था. तभी वहां मौजूद कस्टम अधिकारियों का माथा ठनका. उन्हें कुछ गड़बड़ लगा. उन्होंने तत्काल जाकर उस यात्री का सामान चेक करना शुरू किया. चेकिंग के दौरान अधिकारियों के पास से 6 पैकेट हरे रंग का कुछ सामान मिला.

अजब-गजब तरीके से छिपाया था सामान

दिल्ली कस्टम द्वारा जारी वीडियो में साफ दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक कैटल में सामान छिपाया गया था. कुछ डिब्बे और कनस्तर में भी ये सामान छिपाया हुआ था. जब कस्टम के अधिकारियों ने पूरी जांच की तो ये सामान गांजा निकला. ये यात्री तस्करी करके 3 किलोग्राम गांजा लेकर आ रहा था. अधिकारी इस मामले में आगे की जांच कर रहे हैं.

Customs officials at Indira Gandhi International (IGI) Airport, Delhi, intercepted a passenger arriving from Bangkok on October 20, 2025. The passenger was followed and stopped after crossing the Customs green channel. Upon examination of the baggage, officers recovered six… pic.twitter.com/Ps55ONRWGV — ANI (@ANI) October 23, 2025

भारत में ओजी के नाम से जाना जाता है हाइड्रोपोनिक गांजा

बताते चले कि हाइड्रोपोनिक गांजा को स्थानीय रूप से ओजी के नाम से जाना जाता है. बीते कुछ समय में पूरे भारत में इसका क्रेज बना है. दिल्ली से पहले चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद और मुंबई जैसे हवाई अड्डों पर डीआरआई के अधिकारियों ने थाईलैंड से आने वाले यात्रियों से कई जब्तियां की हैं.