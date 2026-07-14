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सोनम वांगचुक के समर्थन में जुटा विपक्ष, ममता-अखिलेश-केजरीवाल ने की भूख हड़ताल खत्म करने की अपील

जंतर-मंतर पर चल रहे आंदोलन में भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक को कई विपक्षी नेताओं का समर्थन मिल रहा है. ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल ने उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताते हुए आंदोलन के प्रति समर्थन व्यक्त किया है.

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सोनम वांगचुक के समर्थन में जुटा विपक्ष, ममता-अखिलेश-केजरीवाल ने की भूख हड़ताल खत्म करने की अपील
सोनम वांगचुक.

दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक मामले और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है. कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में जारी इस प्रदर्शन में पर्यावरण कार्यकर्ता और इंजीनियर सोनम वांगचुक कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं. जैसे-जैसे उनकी हड़ताल लंबी होती जा रही है वैसे-वैसे विपक्षी दलों का समर्थन भी बढ़ता दिखाई दे रहा है. कई प्रमुख नेताओं ने सार्वजनिक रूप से उनके आंदोलन और स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई है.

ममता बनर्जी ने फोन कर जाना स्वास्थ्य

आंदोलन को समर्थन देने वालों में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी का नाम भी शामिल हो गया है. CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके के अनुसार ममता बनर्जी ने फोन पर सोनम वांगचुक से बातचीत की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली. उन्होंने आंदोलन के प्रति अपनी एकजुटता भी व्यक्त की. दीपके ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ममता बनर्जी का आभार जताया और कहा कि उनका समर्थन आंदोलन से जुड़े लोगों के लिए हौसला बढ़ाने वाला है.

अखिलेश यादव ने अनशन खत्म करने की अपील की

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सोनम वांगचुक के समर्थन में अपनी बात रखी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावनात्मक संदेश साझा करते हुए वांगचुक से भूख हड़ताल समाप्त करने की अपील की. अखिलेश यादव ने कहा कि सोनम वांगचुक का जीवन केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने मानवता, पर्यावरण और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए लगातार काम किया है. उनके इस संदेश को आंदोलन से जुड़े लोगों ने सकारात्मक समर्थन के रूप में देखा.

केजरीवाल ने दिया आंदोलन को समर्थन

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी आंदोलन के प्रति अपना समर्थन जाहिर किया है. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी आंदोलन की मांगों के साथ खड़ी है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए. केजरीवाल ने सोनम वांगचुक से भूख हड़ताल समाप्त करने का आग्रह किया और बताया कि वह 16 जुलाई की शाम जंतर-मंतर पहुंचकर अपना समर्थन व्यक्त करेंगे.

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