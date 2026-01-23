विज्ञापन
दिल्ली में मौसम का यू-टर्न... गर्मी ने 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ा तो 250% तक ज्यादा बरसे बादलों ने किया सराबोर

दिल्ली-एनसीआर की बारिश ने न केवल जनवरी महीने की सबसे अधिक बरसात का पिछले दो साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, बल्कि कई जगहों पर 250 फीसदी से ज्यादा बादल बरस गए.

  • दिल्ली में गुरुवार को 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए जनवरी महीने का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया था
  • शुक्रवार को दिल्ली और आसपास के इलाकों में औसत से 259 प्रतिशत तक ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई
  • दिल्ली में बारिश ने जनवरी महीने की सबसे अधिक बरसात का पिछले दो साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

राजधानी दिल्ली में गुरुवार को सबसे गर्म जनवरी का 7 साल का रिकॉर्ड टूटा था. इसके अगले ही दिन शुक्रवार को साल की पहली बारिश ने दस्तक दी, और इस बरसात में 2 साल का रिकॉर्ड धुल गया. 2026 की पहली बारिश में इंद्रदेव ऐसा बरसे कि कई घंटों तक सड़कें सराबोर रहीं. 

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक, इस बारिश ने न केवल जनवरी महीने की सबसे अधिक बरसात का पिछले दो साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, बल्कि कई जगहों पर 250 फीसदी से ज्यादा बादल बरस गए. इसके कारण पारा तेजी से लुढ़क गया और ठंड की वापसी हो गई.

कहां कितनी बारिश हुई?

  1. पश्चिमी दिल्ली में 23 जनवरी को औसतन 0.6 एमएम बारिश होती है, लेकिन शुक्रवार को 1.5 एमएम बारिश हुई. इस तरह यहां औसत से 150% अधिक बारिश हुई.
  2. पूर्वी दिल्ली में 23 जनवरी को औसतन 0.4 एमएम बारिश होती है, लेकिन शुक्रवार को 1 एमएम बारिश रिकॉर्ड की गयी. इस तरह औसत से 150% ज़्यादा बारिश हुई.
  3. गाजियाबाद में 23 जनवरी को औसतन 0.4 एमएम बारिश होती है, लेकिन आज 0.8 एमएम बारिश हुई, यानी औसत से 88% ज़्यादा बादल बरसे.
  4. गुडगांव में इस दिन औसतन 0.2 mm बारिश होती है, लेकिन इस बार 23 जनवरी को 0.7 mm बारिश हुई, मतलब औसत से 259% ज़्यादा बारिश बरसी.

कहां हुई सबसे ज्यादा बारिश?

दिल्ली की बात करें तो रिज इलाके में सबसे अधिक 17.4 मिमी बारिश हुई. सफदरजंग में 13.2 मिमी और पालम में 14.0 मिमी बारिश दर्ज की गई. शुक्रवार का दिन पिछले दो साल में जनवरी महीने का सबसे अधिक बारिश वाला दिन रहा. इससे पहले 30 जनवरी 2023 को दिल्ली में 20.4 मिमी बारिश हुई थी.

दिल्ली में शुक्रवार को बारिश के बीच गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल हुई.

गर्माहट के बाद सर्दी की वापसी

इस बारिश का सीधा असर दिल्ली के तापमान पर दिखा. गुरुवार को जहां दिल्ली में पारा 27.1 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ गया था, वहीं शुक्रवार को अधिकतम तापमान 11 डिग्री गिरकर 16.0 डिग्री पर आ गया, जो सामान्य से 4.3 डिग्री कम है. हालांकि बादलों की वजह से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखी गई और सफदरजंग में यह 13.7 डिग्री दर्ज हुआ, जो पिछले चार साल में सबसे अधिक है.

प्रदूषण में भी आया सुधार 

राहत की बात यह भी रही कि इस बारिश ने दिल्ली को दमघोंटू हवा से भी अस्थायी निजात दिलाई. कई दिनों से 'गंभीर' श्रेणी में एक्यूआई सुधरकर 282 हो गया. मौसम विभाग का अनुमान है कि शनिवार को भी बादल छाए रहेंगे और न्यूनतम तापमान में और गिरावट आएगी. हालांकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन बारिश की संभावना नहीं है.

