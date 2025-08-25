गुरुग्राम पुलिस ने 7 दिन के नवजात शिशु के अपहरण के मामले में 1 किन्नर सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने तत्परता से कार्यवाही करके मात्र 9 घंटे में आरोपियों को काबू करके उनके कब्जे से बच्चे को सकुशल बरामद किया है. आरोपियों की पहचान लायक शेख और काजल के तौर पर हुई है. ये वजीराबाद की ढाणी, सेक्टर-53, गुरुग्राम में रहते हैं. आरोपी लायक शेख के बच्चे नहीं हो रहे थे, जिसके कारण उसने बच्चे का सौदा करने का फैसला किया था.

कैसे बनाया सारा प्‍लान

दरअसल शिकायतकर्ता आरोपी काजल को नवजात को सौंप कर रस्म पूरी करने गई हुई थीं. इस बीच दोनों आरोपियों ने मिलकर नवजात का अपहरण की योजना बनाई. इस योजना में आरोपी लायक शेख कंबल ओढ़कर बच्चे को किन्नर की झुग्गी से उठाकर ले गया. योजना के अनुसार आरोपियों ने शिकायतकर्ता को बच्चे का अपहरण होने और उसके साथ आरोपी किन्नर काजल का मोबाइल फोन चोरी होने की बात कही.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से नवजात शिशु और 1 मोबाइल फोन बरामद किया है. पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है और उसे उसके परिवार के पास पहुंचा दिया जाएगा. पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने बच्चे का अपहरण करने के लिए योजना बनाई थी और उन्हें इसका कोई पछतावा नहीं है.