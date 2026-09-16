चंद कदम पर पुलिस बूथ, सामने ही CCTV फिर भी डर नहीं... दिल्ली में शख्स से युवती छीन ले गई मोबाइल

दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में बदमाशों ने पुलिस व्यवस्था को खुली चुनौती देते हुए मोबाइल स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया. हैरानी की बात यह है कि घटना पुलिस बूथ से महज 10 मीटर की दूरी पर हुई, लेकिन आरोपी वारदात के बाद आसानी से फरार हो गए.

बाइक सवार युवक-युवती ने छीना मोबाइल

जानकारी के मुताबिक, यह घटना 14 सितंबर की रात डेरावाल शॉप, दशहरा ग्राउंड, मुखर्जी नगर के पास हुई. एक युवक सड़क किनारे अपनी कार के पास खड़े होकर मोबाइल पर बात कर रहा था. तभी बाइक पर सवार एक युवक और एक युवती वहां पहुंचे. CCTV फुटेज में दिखाई दे रहा है कि बाइक सवार पीड़ित के करीब आते हैं और झटके से उसका मोबाइल छीन लेते हैं. इसके बाद दोनों आरोपी तेज रफ्तार में मुखर्जी नगर की तरफ भाग जाते हैं.

CCTV में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना

स्नैचिंग की पूरी वारदात आसपास लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई है. वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है. फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. सबसे बड़ा सवाल यह है कि जहां वारदात हुई, वहां से कुछ ही दूरी पर पुलिस बूथ मौजूद है और इलाके में कई CCTV कैमरे भी लगे हैं. इसके बावजूद बदमाशों ने बिना किसी डर के घटना को अंजाम दिया.

हाल ही में नोएडा से भी ऐसी ही वारदात सामने आई थी, जब सेक्टर-22 के भीड़भाड़ इलाके से दो बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक से मोबाइन छीन लिया. स्नैचिंग के बाद दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए. इस मामले में भी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

(अनिल कुमार अत्री के इनपुट के साथ)

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