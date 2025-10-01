LPG Price Hike: महंगाई का झटका! बढ़ गए एलपीजी गैस सिलिंडर के दाम, जानिए अब कितनी हो गई कीमत

LPG Price Hikes: फेस्टिव सीजन में कई अच्‍छी खबरों के बीच महंगाई का झटका लगा है. तेल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी गैस सिलिंडर के दाम बढ़ा दिए हैं. नई कीमतें 1 अक्‍टूबर, बुधवार से लागू हो गई हैं. ये बढ़ोतरी कमर्शियल गैस सिलिंडर के दाम में की गई है. हालांकि राहत की बात ये है कि 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलिंडर की कीमतें नहीं बढ़ाई गई हैं. IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, 19 किलो वाले गैस सिलिंडर की कीमतों में 15-16 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है.

बता दें कि इससे पहले लगातार कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम घट रहे थे. 1 सितंबर को कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 51 रुपये की कटौती की गई थी.

अब कितने हुए सिलिंडर के दाम?

इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक, दिल्ली में 19 किलो वाला कॉमर्शियल LPG सिलिंडर अब 1595.50 रुपये का मिलेगा, पहले इसकी कीमत 1580 रुपये थी. यानी यहां 19 किलो वाले सिलिंडर के दाम में 15.50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है.

कोलकाता में 19 किलो वाला कॉमर्शियल LPG सिलिंडर अब 1700 रुपये में मिलेगा, जिसकी सितंबर में कीमत 1684 रुपये थी. मुंबई में 19 किलो वाले सिलिंडर के नए दाम 1547 रुपये हो गए है, जो कि 30 सितंबर तक 1531.50 रुपये में मिल रहा था. चेन्नई में अब यह सिलिंडर अब 1754 रुपये में मिलेगा. सितंबर में यहां इसकी कीमत 1738 रुपये थी.

घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में बदलाव नहीं

घरेलू एलपीजी सिलिंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. 14.2 किलो वाले सिलिंडर के रेट अप्रैल 2025 से ही स्थिर हैं, जब इनकी कीमत में 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी. फिलहाल दिल्ली में यह सिलिंडर 853 रुपये, कोलकाता में 879 रुपये, मुंबई में 852.50 रुपये और चेन्नई में 868.50 रुपये में मिल रहा है. यानी अभी भी दिल्ली में 14.2 किलो का घरेलू गैस सिलिंडर 853 रुपये पर उपलब्ध है.