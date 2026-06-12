ग्रेटर नोएडा: टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार, चार लग्जरी कार भी जब्त

ग्रेटर नोएडा के लुहारली टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी दिखाने वाले आरोपियों पर आखिरकार पुलिस का शिकंजा कस गया है. टोल कर्मियों के साथ मारपीट, गाली‑गलौज और बूम बैरियर तोड़कर भागने वाले तीन शातिर युवकों को दादरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इस कार्रवाई में पुलिस ने चार लग्जरी गाड़ियां भी जब्त की हैं, जिससे पूरे मामले की गंभीरता साफ हो रही है.

टोल प्लाजा पर किया था हंगामा

यह घटना 11 जून की बताई जा रही है, जब काली स्कॉर्पियो में सवार कुछ युवक लुहारली टोल प्लाजा पहुंचे. टोल टैक्स मांगने पर उन्होंने कर्मचारियों के साथ अभद्रता शुरू कर दी. बात इतनी बढ़ गई कि आरोपियों ने मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी. इसके बाद उन्होंने बूम बैरियर तोड़ दिया और मौके से फरार हो गए.

सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात

यह पूरी घटना टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई थी. टोल मैनेजर की शिकायत के आधार पर दादरी थाना पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. वीडियो फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान करने में पुलिस को काफी मदद मिली.

तीन आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने मुखबिर और अपनी खुफिया जानकारी के आधार पर करन यादव, सौरभ और आकाश को कोट गांव के पास से गिरफ्तार किया. तीनों आरोपी गाजियाबाद के बम्हैटा गांव के रहने वाले हैं और पूछताछ में कई अहम जानकारी सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है.

चार लग्जरी गाड़ियां जब्त

पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल की गई चार गाड़ियों को बरामद किया है. इनमें दो काली स्कॉर्पियो (बिना नंबर प्लेट), एक नई काली थार और एक सफेद रंग की ब्रेजा कार शामिल है. बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों का इस्तेमाल इस पूरे मामले को और संदिग्ध बनाता है.

गंभीर धाराओं में केस दर्ज

दादरी थाने में आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है और यह भी जांच कर रही है कि आरोपी पहले किसी अन्य आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं या नहीं.