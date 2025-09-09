विज्ञापन
ग्रेटर नोएडा हॉस्टल फायरिंग: लड़के ने दोस्त को मारी गोली, एक की मौत, एक की हालत गंभीर

सूचना मिलते ही नॉलेज पार्क थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने हॉस्टल के कमरे को सील कर दिया और जांच शुरू की. मौके से एक लाइसेंसी रिवॉल्वर, चार जिंदा कारतूस, दो खाली खोखे, एक मोबाइल फोन और एक लैपटॉप बरामद किया गया.

ग्रेटर नोएडा हॉस्टल फायरिंग: लड़के ने दोस्त को मारी गोली, एक की मौत, एक की हालत गंभीर
  • ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क-3 स्थित हॉस्टल में दो दोस्तों के बीच विवाद के बाद गोलीबारी हुई थी
  • गोलीबारी में एमबीए छात्र दीपक कुमार की मौके पर मौत हो गई जबकि देवांश चौहान गंभीर रूप से घायल हुआ
  • पुलिस ने मौके से एक लाइसेंसी रिवॉल्वर, चार जिंदा कारतूस, दो खाली खोखे, मोबाइल और लैपटॉप बरामद किया
नोएडा:

ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क-3 स्थित एक निजी हॉस्टल में दो दोस्तों के बीच हुए विवाद ने खौफनाक मोड़ ले लिया. इस घटना में एक छात्र ने अपने रूममेट की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर खुद को गोली मारकर आत्महत्या का प्रयास किया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और फॉरेंसिक सैंपल इकट्ठा किए हैं.

हॉस्टल के कमरे में गोलीबारी की घटना 

घटना मंगलवार सुबह नॉलेज पार्क-3 के विद्या विहार हॉस्टल में हुई. हॉस्टल के सिक्योरिटी गार्ड को किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद उसने तुरंत वार्डन को सूचित किया. वार्डन ने कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर से बंद था. इसके बाद सीढ़ी लगाकर पीछे की बालकनी से कमरे में झांका गया, जहां दो छात्र खून से लथपथ जमीन पर पड़े मिले. दोनों को तुरंत नजदीकी निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां एमबीए छात्र दीपक कुमार (22) को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि पीजीडीएम छात्र देवांश चौहान (23) गंभीर रूप से घायल है और उसका इलाज चल रहा है.

पुलिस जांच और फॉरेंसिक साक्ष्य

सूचना मिलते ही नॉलेज पार्क थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने हॉस्टल के कमरे को सील कर दिया और जांच शुरू की. मौके से एक लाइसेंसी रिवॉल्वर, चार जिंदा कारतूस, दो खाली खोखे, एक मोबाइल फोन और एक लैपटॉप बरामद किया गया. प्रारंभिक जांच में पुलिस का मानना है कि दोनों छात्र घनिष्ठ मित्र थे, लेकिन किसी निजी विवाद के चलते एक ने दूसरे पर गोली चलाई और फिर खुद को गोली मार ली. पुलिस ने दोनों छात्रों के परिवारों को सूचित कर दिया है. 

दोस्ती से दुश्मनी तक का सफर

मृतक दीपक कुमार आंध्र प्रदेश के चिलकुलुरी का रहने वाला था और एक निजी कॉलेज में एमबीए की पढ़ाई कर रहा था. वहीं, घायल देवांश चौहान आगरा के भगवान टॉकीज क्षेत्र का निवासी है और पीजीडीएम का छात्र है. दोनों लंबे समय से एक ही कमरे में रह रहे थे और कथित तौर पर गहरे दोस्त थे. पुलिस के अनुसार, किसी व्यक्तिगत विवाद ने उनकी दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया, जिसके परिणामस्वरूप यह दुखद घटना हुई. पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है, जिसमें हत्या, आत्महत्या और व्यक्तिगत विवाद के पहलुओं को शामिल किया गया है.

हॉस्टल में हुई इस घटना से अन्य छात्रों में दहशत का माहौल है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि लाइसेंसी हथियार हॉस्टल के कमरे तक कैसे पहुंचा. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही इस मामले की पूरी सच्चाई सामने आएगी.

हेल्पलाइन
वंद्रेवाला फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्‍थ 9999666555 या help@vandrevalafoundation.com
TISS iCall 022-25521111 (सोमवार से शनिवार तक उपलब्‍ध - सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक)
(अगर आपको सहारे की ज़रूरत है या आप किसी ऐसे शख्‍स को जानते हैं, जिसे मदद की दरकार है, तो कृपया अपने नज़दीकी मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य विशेषज्ञ के पास जाएं)

