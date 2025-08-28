विज्ञापन
धमकी, वसूली और मर्डर... दिल्ली NCR में दहशत बने गैंगस्टरों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन

दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में गैंगस्टरों और बदमाशों पर पुलिस लगातार नकेल कस रही है. कई शूटर्स को पुलिस ने एनकाउंटर में धर दबोचा है.

Read Time: 5 mins
धमकी, वसूली और मर्डर... दिल्ली NCR में दहशत बने गैंगस्टरों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन
गैंगस्टरों पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा.
  • दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने न्यू अशोक नगर में लॉरेन्स गैंग के दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है.
  • केशवपुरम इलाके में पुलिस मुठभेड़ में 33 साल के बदमाश राजू और रवि को गिरफ्तार किया है.
  • फरीदाबाद पुलिस ने यूट्यूबर एल्विश यादव के घर फायरिंग मामले में इशांत गांधी को एनकाउंटर में धर दबोचा है.
नई दिल्ली:

दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में गैंगस्टरों और अपराधियों पर नकेल कसना लगातार जारी है. अपराधियों की धर-पकड़ के लिए पुलिस लगातार ऑपरेशन (Delhi Encounter)  चला रही है. बुधवार को गुरुग्राम से पांच शूटर पकड़े गए थे. आज यानी कि गुरुवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने न्यू अशोक नगर में एनकाउंटर के दौरान लॉरेन्स गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है. इस दौरान 1 बदमाश के पैर में गोली भी लगी. सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए एक बदमाश का नाम कार्तिक जाखड़ और दूसरे का नाम कविश है. दोनों बदमाश US में बैठे गैंगस्टर हैरी बॉक्सर के लिए काम करते थे. इनके खिलाफ आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं. अब दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं.

ये भी पढ़ें- वैष्णो देवी में अब कैसे हैं हालात, भूस्खलन से उजड़े 34 घर, श्राइन बोर्ड पर उठे सवाल | Live अपडेट्स:

लॉरेन्स गैंग के 2 बदमाश पकड़े गए

स्पेशल सेल को बदमशों के न्यू अशोक नगर इलाके में आने का इनपुट मिला था. जिसके बाद स्पेशल सेल की टीम ने ट्रैप लगाया और इन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया. जिसके जवाब में पुलिस ने एक बदमाश के पैर में गोली मार कर उनको धर दबोचा. 

केशवपुरम इलाके से 2 बदमाश पकड़े गए

दिल्ली के केशवपुरम इलाके में भी पुलिस और कुख्यात लुटेरों के बीच मुठभेड़  हो गई. पुलिस ने दो बदमाश को धर दबोचा. पुलिस को देखते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी. गोली सीधा HC मोहित पर चलाई गई, लेकिन वह बाल-बाल बच गए. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली सीधे 33 साल के बदमाश राजू उर्फ अजय उर्फ कंगारू के पैर में लगी. राजू को डीसीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उस पर 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं. दूसरे आरोपी का नाम रवि उर्फ गोटिया है. उसके पास से लूटा हुआ मोबाइल बरामद हुआ है

एल्विश यादव के घर फायरिंग का आरोपी भी गिरफ्तार

वहीं फरीदाबाद पुलिस ने गुरुग्राम के यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर गोली चलाने के मामले में वांछित एक आरोपी को एनकाउंटर के दौरान धर दबोचा.  फरीदाबाद पुलिस ने मुखबिर की खास सूचना पर इशांत गांधी नाम के आरोपी को धर दबोचा. वह जवाहर कॉलोनी फरीदाबाद का रहने वाला है. आरोपी ने भागने की कोशिश के दौरान पुलिस पार्टी पर 4 राउंड फायर की. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायर किए, जिसमे 1 गोली आरोपी के पैर में लगी. उसको घायल हालत में जिला सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 

दो शार्प शूटर पहले पकड़े गए थे

 इससे पहले दो अन्य आरोपी 24 अगस्त को पकड़े गए थे. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैंगस्टर नीरज फरीदपुरिया-हिमांशु भाऊ गैंग के दो शार्प शूटरों को गिरफ्तार कर लिया था. ये वही बदमाश हैं, जो 17 अगस्त 2025 को सुबह करीब 5:25 बजे यूट्यूबर एल्विश यादव के गुरुग्राम वाले घर पर फायरिंग में शामिल थे. तीन बदमाश बाइक पर आए थे. दो ने एल्विश यादव के घर पर अंधाधुंध फायरिंग की और तीसरा बाइक पर बैठा रहा. बाद में गैंगस्टर नीरज फरीदपुरिया ने सोशल मीडिया पर इस हमले की जिम्मेदारी ली थी.  मामला गुरुग्राम के थाना सेक्टर-56 में दर्ज हुआ था.

इनपुट मिला कि दोनों आरोपी फिर से दिल्ली में किसी बड़ी वारदात की तैयारी कर रहे हैं. पहले ये नेपाल बॉर्डर भागने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन गैंग लीडर के कहने पर वापस लौट आए. 24 अगस्त को ACP राहुल कुमार सिंह की देखरेख में इंस्पेक्टर पूरन पंत, रवि तुशीर और ब्रह्म प्रकाश की टीम ने शाहबाद डेयरी, रोहिणी के पास खेरा नहर पर जाल बिछाया. दोनों आरोपी वहां पहुंचे और पुलिस ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की. इस दौरान एक ने पिस्टल निकालकर फायर करने की कोशिश की लेकिन पुलिस टीम ने दोनों को दबोच लिया.

गुरुग्राम से 5 शूटर्स गिरफ्तार

बता दें कि बुधवार को भी पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए गुरुग्राम में एनकाउंटर के दौरान पांच शूटर्स को गिरफ्तार किया था. ये गिरफ्तारियां राहुल फाजिलपुरिया और रोहित शौकीन ने केस से जुड़े मामलों में हुई थीं. STF और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने गुरुग्राम में बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर हमले की साजिश को नाकाम कर पांच शार्प शूटरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. यह एनकाउंटर बुधवार को देर रात करीब 12:15 पटौदी रोड जो वजीरपुर के पास थाना सेक्टर-10 क्षेत्र में हुआ था. दोनों पक्षों से करीब 18 राउंड फायरिंग हुई थी. जिसमे से 11 राउंड आरोपियों ने और 7 राउंड पुलिस ने फायर किए थे. 

पुलिस ने पैर में गोली मारकर चार बदमाशों को घायल कर दिया था. उनको इलाज के लिए गुरुग्राम के सेक्टर-10 सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था. एक आरोपी को बिना चोट के ही पुलिस ने काबू कर लिया था. पकड़े गए 
आरोपियों के नाम, विनोद उर्फ पहलवान (झज्जर निवासी), पदम उर्फ राजा (सोनीपत निवासी), आशीष उर्फ आशु (सोनीपत), शुभम उर्फ काला (सोनीपत) इन चारो के पैर में गोली लगी थी. गौतम उर्फ गोगी (सोनीपत) को बिना चोट के काबू किया गया.  इन सभी आरोपियों पर कुल मिलाकर 18 मुकदमे दर्ज हैं. ये सभी आरोपी विदेश में बैठे गैंगस्टर दीपक नांदल और सुनील सिरधानिया गैंग के शार्प शूटर हैं. ये राहुल फाजिलपुरिया की हत्या की साजिश रच रहे थे.

राहुल फाजिलपुरिया फायरिंग मामले में पुलिस ने एक विशाल नाम के आरोपी को हरियाणा के सोनीपत से गिरफ्तार किया था. विशाल पर शूटरों के लिए रेकी करने, उनके लिए कार की व्यवस्था कराने और लॉजिस्टिक सपोर्ट देने का आरोप है. एक शूटर अभी भी फरार है.

