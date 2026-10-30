नई दिल्ली. दिल्ली के मौसम के इतिहास में अक्टूबर 2026 एक रिकॉर्ड महीने के रूप में दर्ज हो गया है. सफदरजंग वेधशाला में 30 अक्टूबर को अधिकतम तापमान 20.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो 1951 के बाद अक्टूबर महीने का सबसे कम अधिकतम तापमान है. इससे पहले अक्टूबर में सबसे कम अधिकतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस 25 अक्टूबर 1975 को दर्ज किया गया था. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के आंकड़ों के अनुसार, 30 अक्टूबर 2026 का अधिकतम तापमान अक्टूबर महीने में 1951 के बाद सबसे कम रहा. सबसे कम अधिकतम तापमानों की सूची में 20.7 डिग्री सेल्सियस के साथ 30 अक्टूबर 2026 पहले स्थान पर है. इसके बाद 25 अक्टूबर 1975 (21.5 डिग्री), 31 अक्टूबर 1961 (21.9 डिग्री), 18 अक्टूबर 1971 (22.1 डिग्री) और 1 अक्टूबर 1954 (22.2 डिग्री) का स्थान है.

24 घंटे की बारिश भी रिकॉर्ड सूची में

तापमान के साथ-साथ बारिश ने भी रिकॉर्ड बनाया. 30 अक्टूबर को सफदरजंग में 24 घंटे के दौरान 61.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई. यह 1951 के बाद अक्टूबर महीने में दर्ज छठी सबसे अधिक 24 घंटे की वर्षा है. इस सूची में 1 अक्टूबर 1954 को हुई 172.7 मिमी बारिश पहले स्थान पर है.

सबसे अधिक वर्षा वाले अक्टूबर में चौथे स्थान पर 2026

सफदरजंग में 30 अक्टूबर तक अक्टूबर 2026 के दौरान कुल 123.3 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई है. इसके साथ ही यह 1951 के बाद चौथा सबसे अधिक वर्षा वाला अक्टूबर बन गया है. केवल 1954 (238.3 मिमी), 1956 (236.2 मिमी) और 2022 (128.6 मिमी) इससे आगे हैं.

आगे कैसा रहेगा द‍िल्‍ली का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है. अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. अगले पांच दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है.



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