चावड़ी बाजार में इमारत ढही, GRAP II के बावजूद कैसे चल रहा था कंस्ट्रक्शन? NDTV की ग्राउंड रिपोर्ट

दिल्ली के भीड़भाड़ वाले चावड़ी बाजार में गुरुवार को एक बड़ा हादसा हो गया. एक इमारत के ढहने से कम से कम दो लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है. हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और राहत-बचाव कार्य के लिए बड़ी संख्या में पुलिस, एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियों को मौके पर लगाया गया. शुरुआती तौर पर ऐसा माना जा रहा है कि इमारत में निर्माण या उससे जुड़ा कोई काम चल रहा था. इसमें सवाल उठता है कि दिल्ली में GRAP II लागू होने के बावजूद भी इमारत में कंस्ट्रक्शन का काम कैसे चल रहा था.

एनडीटीवी ने चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन के सामने गली सितारा के पास ढहे इस इमारत के पास देखा कि सुरक्षा कारणों से हादसे वाली गली और आसपास के इलाके को पूरी तरह खाली करा दिया गया है. जिस जगह इमारत गिरी है, वहां की गलियां बेहद संकरी हैं, जिससे राहत और बचाव अभियान चलाने में काफी दिक्कतें आ रही हैं. अधिकारियों का कहना है कि बचाव कार्य बिना किसी बाधा के जारी रहे, इसलिए आम लोगों की आवाजाही रोक दी गई है.

कम से कम दस लोगों मलबे में फंसे

मौके पर बड़ी संख्या में एनडीआरएफ की टीमें और दिल्ली पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं. बचावकर्मी मलबे को हटाने और अंदर फंसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश में जुटे हुए हैं. स्थानीय लोगों के मुताबिक हादसे के वक्त इलाके में काफी हलचल थी.

डीसीपी ने बताया कि घटना के समय करीब 10 मजदूर वहां मौजूद थे. हादसा शुरू होते ही कुछ लोग बाहर निकलने में कामयाब रहे, लेकिन कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है.

सीएम रेखा गुप्ता हादसे की जगह पहुंचीं

हादसे की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा किया है. वहीं दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने भी चावड़ी बाजार जाकर हालात का जायजा लिया.

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