जींस की जेब या अलीबाबा की गुफा? निकले 15 मोबाइल फोन, गांव वालों ने पकड़ के कूट दिया 

- ग्रेटर नोएडा में बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक का मोबाइल छीनने का प्रयास किया. बदमाश को ग्रामीणों ने पीट दिया.
- पकड़ा गया बदमाश फुरकान बुलंदशहर जिले के झाझर गांव का रहनेवाला है, जिसकी उम्र 22 वर्ष बताई गई.
- बदमाश फुरकान के पास से 15 मोबाइल बरामद हुए, इसमें एक फाेन उसका खुद का है, जबकि बाकी चोरी के हैं.
ग्रेटर नोएडा में अलग-अलग इलाकों से मोबाइल फोन लूट के कई मामले सामने आ चुके हैं. बाइक सवार युवक राह चलते लोगों के मोबाइल छीन कर फरार हो जाते हैं और आदमी हाथ मलता रह जाता है. पुलिस की कार्रवाई नाकाफी साबित होती है और चोरों का मन इतना बढ़ा हुआ है कि एक के बाद एक लगातार कई घटनाओं को अंजाम देते हैं. शनिवार को एक बार फिर दो बाइकसवार बदमाशों ने यही किया. आश्चर्य इस बात का भी है कि ये घटना डीएम आवास के पास से हुई. पहले ही कई लोगों के मोबाइल मार चुके दोनों बदमाशों से ग्रेटर नोएडा के लखनावली में एक युवक का मोबाइल मारना चाहा.
एक बदमाश धराया, युवाओं ने कूट दिया
चोर, मोबाइल छीन कर भाग ही रहे थे कि ग्रामीणों ने बाइक सवार बदमाश को पकड़ लिया. घटना 5 सितंबर की ही है, जब सूरजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम लखनावली में एक युवक का मोबाइल दो अज्ञात बाइक सवार चोरों ने छीनकर भागने के प्रयास में एक को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी. पकड़ा गया चोर फुरकान, बुलंदशहर जिला के ककोड थाना क्षेत्र के झाझर गांव निवासी अब्दुल वहीद उर्फ गोटर का बेटा है. उसकी उम्र 22 वर्ष बताई गई. उसके पास से अलग-अलग कंपनियों के 15 मोबाइल बरामद हुए, जो कि इन लोगों ने चोरी और छिनतई कर जमा किया था. साथ ही उसका फोन भी जब्त कर लिया गया.
दूसरे फरार आरोपी की तलाश कर रही पुलिस
फुरकान को पुलिस के हवाले कर दिया गया, जबकि उसका साथी, दूसरा चोर मौके से फरार हो गया. पुलिस ने बताया कि फुरकान से पूछताछ चल रही है, जबकि फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है और गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं