Metaverse में एंट्री के लिए HSBC बैंक The Sandbox में खरीदेगा वर्चुअल लैंड

HSBC Bank ने स्पोर्ट्स, ईस्पोर्ट्स और गेमिंग के प्रति उत्साही लोगों के साथ जुड़ने के लिए The Sandbox मेटावर्स में डिज़िटल लैंड का एक हिस्सा खरीदने का फैसला किया है. ब्रिटिश बैंक उन अन्य लोकप्रिय फाइनेंस ब्रांड्स में शामिल होगा, जो अपनी मेटावर्स एंट्री प्लान के साथ Web 3 सेक्टर में जाने का फैसला ले रहे हैं. मेटावर्स (Metaverse) एक पूरी तरह कार्यात्मक वर्चुअल वर्ल्ड है. यह ऑग्मेंटेड रियलिटी (AR) एक्सपीरिएंस देने में सक्षम होगा. यह उन लोगों और ब्रांड्स के बीच लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है, जो विभिन्न कम्युनिटी को एक जगह पर जोड़ना चाहते हैं.



The Sandbox ने अपने Medium हैंडल पर इस डील की आधिकारिक पुष्टि पोस्ट की.



एशिया-पैसेफिक के लिए HSBC के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर सुरेश बालाजी ने कहा "मेटावर्स के जरिए लोग एआर, वर्चुअल रियलिटी (वीआर) और एक्सटेंडिड रियलिटी जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके इंटरनेट की अगली पीढ़ी, यानी वेब 3 का अनुभव करेंगे. द सैंडबॉक्स के साथ अपनी साझेदारी के जरिए से हम मेटावर्स में अपनी शुरुआत कर रहे हैं."



सैंडबॉक्स एक गेमिंग वर्चुअल वर्ल्ड है, जो इथेरियम ब्लॉकचेन पर बनाया गया है. यह प्लेटफॉर्म पर गेमर्स के कमाने के जरिए के तौर पर नॉन-फंजिबल टोकन (NFT) के मिंटिंग, यूज़ और सैलिंग को भी सपोर्ट करता है.



इन-गेम इकोनॉमी के लिए कंपनी ने अपना SAND नाम का मूल टोकन भी जारी किया है, जिनमें से प्रत्येक की वर्तमान में CoinMarketCap पर $3.15 (लगभग 239 रुपये) कीमत है.



कई बड़े ब्रांड्स ने अपने वर्चुअल वर्ल्ड की शुरुआत को बढ़ावा देने के लिए The Sandbox के साथ साझेदारी की है.



The Warner Music Group (WMG), Gucci, Adidas, और CryptoKitties सहित कुछ अन्य ब्रांड्स पहले से ही Sandbox के साथ Metaverse का हिस्सा है.