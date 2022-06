कई बदलावों के साथ रिलीज होगा DOGE 1.14.6 अपडेट, जानें डिटेल

इस स्क्रीनशॉट में बदलावों को तीन कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें ‘MUST HAVEs', 'SHOULD HAVEs', और 'COULD HAVEs' शामिल हैं. 'Must Haves' में वे बदलाव हैं, जिन्हें अपडेट रिलीज होने से पहले हर हाल में फिक्स किया जाना है. 'Should Haves' में वे बदलाव हैं, जिनका इस अपडेट में जोड़ा जाना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी, टीम को इन्हें जोड़ने के लिए भरसक प्रयास करना होगा. आखिर में 'Could Haves' हैं, जो इस तरह के बदलाव हैं, जिनका होना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इस अपडेट या अगले अपडेट्स में इन्हें शामिल होना चाहिए.



बदलावों की बात करें, तो स्क्रीनशॉट से पता चलता है कि बेहद जरूरी बदलावों में बढ़ी हुई वॉलेट सिक्योरिटी, संभावित DOGE कमजोरियों के लिए सुधार, ज्ञात बिटकॉइन (BTC) कमजोरियों के लिए सुधार, डॉजकॉइन कोर वॉलेट के उपयोग को सस्ता बनाना, एड्रेस मैसेज की बेहतर हैंडलिंग और उपयोग में आसान गिटियन स्क्रिप्ट शामिल हैं.



जो कम जरूरी प्लान हैं, उनमें डिपेंडेंसी अपडेट, एक महत्वपूर्ण क्लीनअप आदि शामिल हैं. 'नाइस टू हैव' एलिमेंट्स की बात करें, तो इसमें सिस्टम की परफॉर्मेंस में बढ़ोतरी और सीक्रेट एन्ट्रापी , बेहतर क्लीन-अप मॉड्यूल, और कंपाइलिंग का क्लीनअप शामिल हैं.



इस ट्वीट में GitHub का लिंक भी शेयर किया गया है, जहां इन सभी पॉइन्ट्स को विस्तार से समझाया गया है.