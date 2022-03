Bitcoin, Ether सहित कई क्रिप्टोकरेंसी की कीमतों में आज भी तेज़ी, जानें लेटेस्ट प्राइस

Bitcoin की भारत में कीमत अभी लगभग 31 लाख रुपये है

खास बातें खबर लिखते समय तक, Bitcoin की भारत में कीमत $40,518 (लगभग 31 लाख रुपये) थी

Ether $2,712 (लगभग 2 लाख रुपये) प्रति टोकन पर कर रहा था ट्रेड

Cardano, Avalanche, Polygon, Polkadot की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है

Bitcoin की कीमत हाल ही में अच्छे उछाल के साथ ऊपर आई थी, लेकिन अभी इसमें मामूली गिरावट आई है. पिछले 24 घंटे में $41,551 (लगभग 32 लाख रुपये) कीमत पर पहुंचने के बाद बिटकॉइन फिलहाल 0.56 प्रतिशत की गिरावट के साथ $40,000 के मार्क के आसपास ट्रेड हो रहा है. खबर लिखे जाने तक भारतीय एक्सचेंज CoinSwitch Kuber पर बिटकॉइन की कीमत (Bitcoin price in India today) $40,518 (लगभग 31 लाख रुपये) थी.



वहीं, ग्लोबल एक्सचेंज्स पर, सबसे लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी की कीमत वर्तमान में $39,178 (लगभग 30 लाख रुपये) है, जो पिछले 24 घंटों में 1.07 प्रतिशत की बढ़ोतरी है. CoinGecko के आंकड़ों के अनुसार, बिटकॉइन पिछले एक हफ्ते में बहुत कम बढ़ा है, जो हफ्ते-दर-हफ्ते 1% की बढ़ोतरी है.



मार्केट कैप के लिहाज से दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी Ether भी बुधवार की सुबह ग्लोबल एक्सचेंज्स पर $2,742 कीमत तक तेज़ी से बढ़ी, लेकिन इसके तुरंत बाद वापस पहले के समान हो गई. खबर लिखते समय तक, CoinSwitch Kuber पर ईथर की कीमत (Ether price in India today) $2,712 (लगभग 2 लाख रुपये) थी, जबकि ग्लोबल एक्सचेंज्स पर कीमत $2,620 (लगभग 2 लाख रुपये) थी, जो पिछले 24 घंटों में 2.93 प्रतिशत की बढ़त है. CoinGecko डेटा से पता चलता है कि क्रिप्टोकरेंसी की कीमत पिछले एक हफ्ते में लगभग 2% बढ़ गई है, हालांकि मूल altcoin की वैल्यू पिछले महीने में लगभग 9% गिरी है.



Gadgets 360 का क्रिप्टो प्राइस ट्रैकर बताता है कि पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप में 1.13 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. यूं तो Terra की कीमत थोड़ी गिरती नज़र आई, लेकिन Cardano, Avalanche, Polygon, Polkadot, Chainlink, Cosmos, Uniswap, और Binance Coin की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है.



पिछले 24 घंटों में लगभग सभी बड़े क्रिप्टो टोकन में अच्छी बढ़ोतरी के बावजूद मीम कॉइन Shiba Inu और Dogecoin ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है. पिछले 24 घंटों में 0.41 प्रतिशत की गिरावट के बाद डॉजकॉइन की कीमत (Dogecoin price in India today) लगभग $0.12 (लगभग 9 रुपये) थी, जबकि शीबा इनु की कीमत (Shiba Inu price in India today) करीब $0.000023 (लगभग 0.0017 रुपये) थी, जो पिछले दिन की तुलना में 0.06 प्रतिशत ज्यादा है.