Bitcoin ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, पहली बार कीमत 1.24 लाख डॉलर के पार, क्या है इस तेजी की वजह?

CoinMarketCap के आंकड़ों के मुताबिक, नवंबर 2024 में अमेरिका में ट्रंप की जीत के बाद से क्रिप्टो मार्केट का कुल मूल्य लगभग 2.5 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर अब 4.18 ट्रिलियन डॉलर हो गया है.

Cryptocurrency Prices: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को क्रिप्टो का मजबूत समर्थक माना जाता है.
नई दिल्ली:

क्रिप्टो मार्केट में इस समय जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है और इसका सबसे बड़ा सितारा बिटकॉइन ने एक नया इतिहास रच दिया है. गुरुवार सुबह एशियाई बाजार में ट्रेडिंग के दौरान बिटकॉइन की कीमत (Bitcoin Price Today)पहली बार 1.24 लाख डॉलर के पार पहुंच गई. कुछ देर के लिए यह 1,24,500 डॉलर से भी ऊपर चला गया, हालांकि बाद में थोड़ी गिरावट आई.

क्यों बढ़ी बिटकॉइन की कीमत?

बिटकॉइन में यह तेजी दो बड़े कारणों से आ रही है. पहला, अमेरिका में क्रिप्टो सेक्टर के लिए लगातार पॉलिसी और रेगुलेशन में पॉजिटिव बदलाव हो रहे हैं. दूसरा, अमेरिकी शेयर बाजार के इंडेक्स S&P 500 और Nasdaq भी इस हफ्ते रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे हैं, जिससे निवेशकों का भरोसा क्रिप्टो पर भी बढ़ा है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को क्रिप्टो का मजबूत समर्थक माना जाता है. उनके नए कार्यकाल में बैंकों पर लगी वह पाबंदी हटा दी गई है, जिसमें उन्हें ‘रिप्यूटेशनल रिस्क' वाले बिजनेस के साथ काम करने से रोका जाता था. इसमें क्रिप्टो कंपनियां भी शामिल थीं. अब बैंक खुलकर क्रिप्टो फर्म्स के साथ काम कर पाएंगे.

ट्रंप की नई पॉलिसी का असर

ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में एक एग्जिक्यूटिव ऑर्डर जारी किया है, जिसके तहत 401(k) रिटायरमेंट अकाउंट में भी क्रिप्टो में निवेश की इजाजत मिल गई है. यह कदम ब्लैकरॉक और फिडेलिटी जैसे बड़े एसेट मैनेजर्स के लिए भी फायदेमंद होगा, जो क्रिप्टो ईटीएफ चला रहे हैं. इसके साथ ही अमेरिका में स्टेबलकॉइन रेगुलेशन और सिक्योरिटीज रेगुलेटर के नए बदलाव भी क्रिप्टो के लिए पॉजिटिव माहौल बना रहे हैं.

मार्केट कैपिटलाइजेशन में बड़ा उछाल

CoinMarketCap के आंकड़ों के मुताबिक, नवंबर 2024 में अमेरिका में ट्रंप की जीत के बाद से क्रिप्टो मार्केट का कुल मूल्य लगभग 2.5 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर अब 4.18 ट्रिलियन डॉलर हो गया है. बिटकॉइन के अलावा दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी ईथर भी 4,780 डॉलर तक पहुंच गई है, जो 2021 के बाद सबसे ऊंचा स्तर है.

बिटकॉइन 1.50 लाख डॉलर  के पाए जाएगा?

मार्केट एनालिस्ट्स का मानना है कि अगर बिटकॉइन 1.25 लाख डॉलर के ऊपर टिक गया, तो यह तेजी इसे 1.50 लाख डॉलर तक ले जा सकती है. हालांकि, एक्सपर्ट्स यह भी मानते हैं कि क्रिप्टो मार्केट में वोलैटिलिटी यानी उतार-चढ़ाव हमेशा बना रहता है, इसलिए निवेशकों को सावधानी बरतनी चाहिए.

