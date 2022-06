अमेरिका में जांच के बावजूद फंड हासिल करने की कोशिश कर रही Binance

Binance US की शुरुआत लगभग तीन वर्ष पहले हुई थी

बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में शामिल Binance की अमेरिका में सब्सिडियरी Binance US लगभग 5 करोड़ डॉलर का फंड हासिल करने की कोशिश कर रही है. Binance US की शुरुआत लगभग तीन वर्ष पहले हुई थी और इसका मार्केट वैल्यूएशन लगभग 4.5 अरब डॉलर का है. अमेरिकी सरकार की ओर से इस फर्म की जांच की जा रही है.



फर्म ने इस फंडिंग राउंड के बारे में अधिक जानकारी नही दी है. हालांकि, इसके चीफ एग्जिक्यूटिव ऑफिसर Brian Shroder ने इस बारे में संकेत दिया है. Shroder ने हाल ही में Protocol को बताया था कि इस फंडिंग के बारे में जल्द घोषणा की जाएगी. इससे Binance US को क्रिप्टो मार्केट में गिरावट के दौर में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी. क्रिप्टोकरेंसीज में पिछले कुछ महीनों से लगातार बिकवाली होने से इस सेगमेंट की बहुत सी फर्मों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. इससे निपटने के लिए कुछ फर्मों ने कॉस्ट घटाने के उपाय शुरू किए हैं. इन उपायों को वर्कफोर्स में कमी करना भी शामिल है.



क्रिप्टो एक्सचेंजों Bybit, Coinbase, BlockFi और Cryptocom ने अपनी वर्कफोर्स को घटाया है. हालांकि, Binance US की ऐसी कोई योजना नहीं है. मार्केट में गिरावट को लेकर एंप्लॉयीज के बीच आशंका को दूर करने के लिए Shroder ने उन्हें ऐसी आशंकाओं से बचने और कामकाज जारी रखने को कहा है. इस महीने की शुरुआत में अमेरिका के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ने यह तय करने के लिए जांच शुरू की थी कि Binance US अपनी प्रमुख ऑर्गनाइजेशन Binance Global की एक इंटीग्रेटेड या एक अलग फर्म है.



Coinbase ने डिजिटल एसेट्स सेगमेंट में बड़ी गिरावट के कारण अपनी वर्कफोर्स को 18 प्रतिशत घटाने का फैसला किया है. अमेरिका में हेडक्वार्टर रखने वाली इस फर्म का कहना है कि इंडस्ट्री के इस मुश्किल दौर में उसने कॉस्ट में कमी करने के लिए यह कदम उठाया है. इस फैसले से एक्सचेंज के 1,000 से अधिक एंप्लॉयीज की छंटनी होने का अनुमान है. Coinbase ने इसकी चपेट में आए एंप्लॉयीज को ईमेल के जरिए यह जानकारी दी है. एक्सचेंज ने हटाए जा रहे एंप्लॉयीज को सेवरेंस पैकेज और हेल्थ इंश्योरेंस उपलब्ध कराने का दावा किया है. इससे पहले क्रिप्टो ट्रेडिंग और लेंडिंग प्लेटफॉर्म BlockFi ने लगभग 200 एंप्लॉयीज और क्रिप्टो एक्सचेंज Crypto.com ने लगभग 260 एंप्लॉयीज की छंटनी करने की घोषणा की थी.