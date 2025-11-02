पश्चिम बंगाल के दमदम इलाके में एक नाबालिग युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है. पुलिस के मुताबिक, लड़की की उम्र 14 साल है. गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने वाले कोई और नहीं बल्कि उसके तीन दोस्‍त ही हैं. पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इस मामल में अब आगे की जांच की जा रही है.

पुलिस सूत्रों ने बताया कि शनिवार शाम को दमदम इलाके की रहने वाली सातवीं कक्षा की एक छात्रा ट्यूशन पढ़ने गई थी. उसके जानकार दोस्तों पर आरोप है कि उन्होंने उसे एक पार्क से उठाया और मोतीलाल कॉलोनी के एक घर में ले गए.

परिवार ने दमदम पुलिस स्‍टेशन में दर्ज कराई शिकायत

शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उस घर में उसके तीन दोस्तों ने उसे प्रताड़ित किया और उसके साथ गैंगरेप किया.

पीड़ित लड़की रात को जब बुरी हालत में घर लौटी तो इसने इस बारे में अपने माता-पिता को पूरी बात बताई. परिवार ने दमदम पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई है.

तीनों आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने अदालत में किया पेश

पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया है. आरोपियों पर अपहरण और बलात्‍कार सहित बीएनएस अधिनियमों की विभिन्‍न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

इस मामले में पुलिस आगे की जांच में जुटी है.