मेरठ की दूसरी 'मुस्कान'... 3 बच्चों की मां ने प्रेमी से कराया पति का मर्डर, 3 गोलियां मार खेतों में फेंका

मेरठ में लोग सौरभ हत्याकांड को अभी भूल भी नहीं पाए कि इसी शहर में एक और 'मुस्कान' सामने आ गई. उस मुस्कान ने अपने आशिक की खातिर पति को टुकड़ों में कटवाकर नीले ड्रम में सीमेंट से जमा दिया था, इस बार अंजलि ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति राहुल के सीने में एक नहीं, दो नहीं, तीन-तीन गोलियां उतरवा दीं और लाश झाड़ियों में फिंकवा दी. तीन बच्चों की मां अंजलि ने पति की मौत पर खूब रोना-पीटना किया, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया. पुलिस ने अंजलि और उसके आशिक अजय को गिरफ्तार कर लिया है.

राहुल और अंजलि

बेरहमी से की गई हत्या, खेत में मिले सबूत

घटना मेरठ के परीक्षितगढ़ थाना इलाके के अगवानपुर गांव की है. एसएसपी विपिन ताडा ने बताया कि हफ्ता पहले 1 नवंबर को गांव के बाहरी इलाके में एक खेत में एक शव मिला. पहचान राहुल के रूप में हुई. शरीर पर गोलियों के तीन निशान थे. मौके पर सुबूत कत्ल की गवाही दे रहे थे. इससे इतना तो साफ हो गया कि कत्ल करने वाला बेरहम था और वो राहुल को मौत की नींद सुलाने ही आया था. शुरू में लगा कि शायद लूटपाट के इरादे से हत्या की गई है, लेकिन पुलिस ने गहराई से छानबीन की तो अलग ही कहानी के सुराग जुड़ने लगे.

पुलिस की गिरफ्त में प्रेमी अजय और राहुल की पत्नी अंजलि

पुलिस को शक हुआ तो पत्नी-प्रेमी फरार

पुलिस को शक हुआ कि कहीं राहुल का कत्ल अवैध संबंधों की भेंट तो नहीं चढ़ गया. पुलिस शक को यकीन में बदलना चाहती थी. राहुल की पत्नी अंजलि से पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन पता चला कि अंजलि घर से फरार है. शक की सूई आगे बढ़ी तो पता चला कि अंजलि का गांव के ही रहने वाले अजय से अवैध संबंध थे. पुलिस ने अजय को तलाशा तो वह भी नहीं मिला.

हत्थे चढ़े प्रेमी ने उगल दी पूरी साजिश

पुलिस का शक गहरा गया. पुलिस ने हथकंडे आजमाए. कुछ वक्त लगा और अंजलि और अजय पुलिस के हत्थे चढ़ गए. पुलिस पूछताछ में अजय ने सच्चाई उगल दी. पुलिस के मुताबिक, उसने बताया कि अंजलि और उसके अवैध संबंधों की भनक राहुल को लग गई थी. इस बात से अंजलि इतनी खफा थी कि राहुल को रास्ते से ही हटाना चाहती थी, इसलिए उसकी हत्या करा दी. अजय ने राहुल को बात करने के लिए घर से बुलाया और तीन गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया.

पत्नी के दिल में प्रेम नहीं साजिश, पति अनजान

मेरठ के राहुल अपनी पत्नी अंजलि और तीन बच्चों के साथ हंसी-खुशी रहते थे. वह पत्नी-बच्चों के साथ यादगार बने पलों को सजो रहे थे, लेकिन पत्नी कत्ल की प्लानिंग कर रही थी. राहुल इस बात से अनजान थे कि उनकी पत्नी के दिल में प्रेम नहीं, साजिश पनप रही है. ये साजिश चोट पहुंचाने की नहीं बल्कि कत्ल करने की है. जब ये साजिश मौत के रूप में सामने आई तो जिंदगी का बचना मुश्किल था, क्योंकि कत्ल करने वाला कोई और नहीं, पत्नी का प्रेमी था.

पिता की मौत, मां जेल में, 3 बच्चों का क्या कसूर?

अंजलि और उसके प्रेमी अजय को पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है, लेकिन उन तीन मासूम बच्चों का क्या कसूर है, जिनकी मां की बेवफाई की वजह से उनके सिर से पिता का साया उठ चुका है. अब पिता का कत्ल हो चुका है और पिता का कत्ल कराने के आरोप में मां जेल में बंद है. एक मां की अवैध संबंधों की हसरत ने एक हंसते खेलते परिवार को बेबसी के चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है.