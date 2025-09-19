विज्ञापन
विशेष लिंक

प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्‍या, सुनाई आत्‍महत्‍या की कहानी, नाबालिग बहन ने ऐसे खोला भाई की हत्‍या का राज

बदायूं जिले की सिविल लाइंस कोतवाली के लौड़ा बेहड़ी गांव में एक महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्‍या कर दी और परिवार को आत्‍महत्‍या की कहानी सुना दी. हालांकि मृतक की नाबालिग बहन ने झूठ पर से पर्दा उठा दिया.

Read Time: 3 mins
Share
प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्‍या, सुनाई आत्‍महत्‍या की कहानी, नाबालिग बहन ने ऐसे खोला भाई की हत्‍या का राज
  • उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की गला दबाकर हत्या कर दी.
  • हत्या को छुपाने के लिए आरोपी महिला ने झूठ बोला और इस हत्‍या को आत्महत्या बता दिया.
  • मृतक की नाबालिग बहन ने पुलिस को घटना की पूरी सच्चाई बताकर हत्यारे आरोपियों का पर्दाफाश किया.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्‍ली :

उत्तर प्रदेश के बदायूं से रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है. एक महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की गला दबाकर हत्‍या कर दी. हत्या को छिपाने के लिए पत्नी ने चालाकी से झूठ बोला और परिजनों को आत्महत्या की कहानी सुनाई. हालांकि सच ज्यादा देर छुप नहीं सका. घटना की गवाह बनी मृतक की नाबालिग बहन, जिसने पुलिस को पूरी हकीकत बता दी. इसके बाद परिजनों के होश उड़ गए और आरोपी पत्नी मौके से फरार हो गई. फिलहाल पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. 

मामला जिले की सिविल लाइंस कोतवाली के लौड़ा बेहड़ी गांव का है. यहां के रहने वाले भूपेंद्र पुत्र छोटे लाल की पत्नी राजकुमारी ने अपने प्रेमी बलवीर के साथ मिलकर घर के कमरे में ही गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. हत्या करने के बाद राजकुमारी ने परिजनों से कहा कि भूपेंद्र ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है.

मौत के बाद मायके चली गई राजकुमारी

परिवार के लोग भूपेंद्र को मृत समझकर राजकीय मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने भूपेंद्र को मृत घोषित कर दिया. उधर उसकी पत्नी राजकुमारी अपने दो साल के बेटे यश को लेकर मायके चली गई. 

नाबालिग बहन ने किया हत्‍या का खुलासा

इसके बाद भूपेंद्र की नाबालिग बहन गुंजन ने बताया कि भूपेंद्र और उसकी भाभी राजकुमारी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था. इसी दौरान मोहल्ले का ही उसकी भाभी का प्रेमी बलवीर घर आया और भाई-भाभी के कमरे में चला गया.  इस दौरान उसके भाई ने उसे बाहर भगा दिया. कुछ देर बाद बलवीर घर से निकल गया और तभी पता चला कि भूपेंद्र की मौत कर दी गई है. भूपेंद्र के चचेरे भाई प्रमोद ने बताया कि उसकी भाभी के मोहल्ले के ही बलवीर के साथ अवैध संबंध थे, जिसकी वजह से उसने गला दबाकर हत्या की घटना को अंजाम दिया. 

पोस्‍टमार्टम रिपोर्ट में हत्‍या की पुष्टि

इस मामले में सीओ सिटी ने बताया कि युवक की मां की तहरीर पर उसकी बहू और उसके प्रेमी पर मुकदमा दर्ज कर दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गला दबाकर हत्या करने की पुष्टि हुई है. फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है. जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.  
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Uttar Pradesh, Badaun Murder, Husband Killed By Wife
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com