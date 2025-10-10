इटावा में सिपाही को हॉर्न बजाना पड़ा महंगा, दबंगों ने भाई के साथ की मारपीट, पत्नी से कुंडल छीनने की भी कोशिश

उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में एक सिपाही को कार का हॉर्न बजाना इतना महंगा पड़ गया कि बदमाशों ने उसकी गाड़ी रुकवाकर पहले गाली-गलौज की और फिर उसके भाई को सरेआम पीट दिया. यह पूरी घटना एक राहगीर ने कैमरे में कैद कर ली, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यह मामला यूपी के इटावा के इकदिल थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव का है.

क्या है पूरा मामला

हाथरस पुलिस लाइन में तैनात सिपाही अभिषेक राजपूत अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कार से घर लौट रहे थे. रास्ते में रामलीला का कार्यक्रम चल रहा था. कार निकालने के लिए अभिषेक ने हॉर्न बजाया, लेकिन हॉर्न की आवाज सुनकर गांव के ही अजय, कपिल और मनोज डीलर भड़क गए. लल्ला सिंह ने बताया कि हॉर्न बजाने को लेकर शुरू हुए विवाद के बीच बदमाशों ने कार रुकवाकर पहले गाली-गलौज की.

सिपाही की पत्नी से कुंडल छीनने की कोशिश

इस मामले में आरोप है कि उन्होंने सिपाही की पत्नी से कुंडल छीनने की कोशिश भी की. सरकारी स्कूल के पास तीनों हमलावरों ने लल्ला सिंह को जमीन पर गिरा दिया और गंभीर रूप से मारपीट की. उन्हें घसीट-घसीटकर, लात-घूंसों से बेरहमी से पीटा गया. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है.