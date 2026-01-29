विज्ञापन
विशेष लिंक

मुर्शिदाबाद होटल व्‍यवसायी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्‍या, अफरातफरी के बीच हमलावर फरार 

राहुल होटल में बैठा था तभी एक अज्ञात हमलावर ने उस पर एक के बाद एक कई गोलियां दाग दीं. अचानक हुई फायरिंग से इलाके में अफरा-तफरी मच गई और मौके पर चीख-पुकार मच गई. इसी बीच हमलावर मौके से फरार हो गया. 

Read Time: 2 mins
Share
मुर्शिदाबाद होटल व्‍यवसायी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्‍या, अफरातफरी के बीच हमलावर फरार 
  • बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज में होटल व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई.
  • मृतक राहुल विश्वास ने हाल ही में नूर मोहम्मद कॉलेज के पास एक होटल शुरू किया था.
  • अज्ञात हमलावर ने राहुल पर कई गोलियां चलाईं और घटना के बाद अफतरातफरी के दौरान फरार हो गया.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
मुर्शिदाबाद:

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में एक युवा होटल व्‍यवसायी की गोली मारकर के हत्‍या कर दी गई. यह वारदात जिले के शमशेरगंज में बुधवार देर रात की है. वारदात नूर मोहम्मद कॉलेज के पास नेशनल हाईवे किनारे नए डाकबंगला इलाके में हुई.  मृतक की पहचान 34 साल के राहुल विश्वास के रूप में हुई है, जो तारबागान इलाके का निवासी था. मौके पर भारी संख्‍या में पुलिसकर्मियों की तैनाती गई है. 

जानकारी के मुताबिक, राहुल होटल में बैठा था तभी एक अज्ञात हमलावर ने उस पर एक के बाद एक कई गोलियां दाग दीं. अचानक हुई फायरिंग से इलाके में अफरा-तफरी मच गई और मौके पर चीख-पुकार मच गई. इसी बीच हमलावर मौके से फरार हो गया. 

ये भी पढ़ें: लूट के दो साल बाद मोबाइल किया ऑन... पुलिस ने लोकेशन ट्रेस कर लुटेरे को धर दबोचा

हाल ही में शुरू किया था होटल

स्थानीय लोगों की मदद से घायल राहुल को तुरंत नजदीकी नर्सिंग होम ले जाया गया, जहां से उसे जंगीपुर उपजिला अस्पताल रेफर किया गया. हालांकि रास्ते में ही राहुल की मौत हो गई. 

राहुल पहले बीड़ी पत्ते के व्यापार से जुड़ा था. हालांकि कुछ वक्‍त पहले ही उसने नूर मोहम्मद कॉलेज के पास एक होटल शुरू किया था. 

ये भी पढ़ें: हाशिम बाबा गैंग के कम्मू पहलवान की हत्या का राजफाश, विरोधी गैंग के 3 शार्प शूटर गिरफ्तार

अभी तक हत्‍या का कारण साफ नहीं 

पुलिस के मुताबिक, अभी तक हत्या का कारण साफ नहीं है. घटना की सूचना मिलते ही फरक्का SDPO और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हमलावर की तलाश जारी है. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Shamsherganj Murder, Murshidabad Crime, Hotelier Murder
Get App for Better Experience
Install Now