पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में एक युवा होटल व्‍यवसायी की गोली मारकर के हत्‍या कर दी गई. यह वारदात जिले के शमशेरगंज में बुधवार देर रात की है. वारदात नूर मोहम्मद कॉलेज के पास नेशनल हाईवे किनारे नए डाकबंगला इलाके में हुई. मृतक की पहचान 34 साल के राहुल विश्वास के रूप में हुई है, जो तारबागान इलाके का निवासी था. मौके पर भारी संख्‍या में पुलिसकर्मियों की तैनाती गई है.

जानकारी के मुताबिक, राहुल होटल में बैठा था तभी एक अज्ञात हमलावर ने उस पर एक के बाद एक कई गोलियां दाग दीं. अचानक हुई फायरिंग से इलाके में अफरा-तफरी मच गई और मौके पर चीख-पुकार मच गई. इसी बीच हमलावर मौके से फरार हो गया.

हाल ही में शुरू किया था होटल

स्थानीय लोगों की मदद से घायल राहुल को तुरंत नजदीकी नर्सिंग होम ले जाया गया, जहां से उसे जंगीपुर उपजिला अस्पताल रेफर किया गया. हालांकि रास्ते में ही राहुल की मौत हो गई.

राहुल पहले बीड़ी पत्ते के व्यापार से जुड़ा था. हालांकि कुछ वक्‍त पहले ही उसने नूर मोहम्मद कॉलेज के पास एक होटल शुरू किया था.

अभी तक हत्‍या का कारण साफ नहीं

पुलिस के मुताबिक, अभी तक हत्या का कारण साफ नहीं है. घटना की सूचना मिलते ही फरक्का SDPO और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हमलावर की तलाश जारी है.

