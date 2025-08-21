भूत भगाने के नाम पर महिला को झांसे में लेकर किया दुष्कर्म, मुंबई में ढोंगी तांत्रिक गिरफ्तार

मुंबई से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. एक कथित तांत्रिक ने महिला को बुरी आत्माओं से मुक्ति दिलाने के अनुष्ठान के नाम पर झांसे में लेकर दुष्कर्म किया. सांताक्रूज़ पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है. उसकी पहचान अब्दुल राशिद (45) के रूप में हुई है.

पुलिस के मुताबिक, 32 वर्षीय महिला पारिवारिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रही थी. वह राशिद से मदद मांगने आई थी. उसकी कमज़ोरी का फायदा उठाते हुए राशिद ने उसे यकीन दिलाया कि उसके ऊपर भूत सवार है. उसे तथाकथित बुरी आत्माओं से मुक्ति दिलाने के लिए वह तांत्रिक अनुष्ठान कर सकता है.

राशिद ने अगस्त की शुरुआत में महिला को अनुष्ठान के बहाने मिलने के लिए बुलाया. उसी दौरान उसने कथित तौर पर महिला के साथ बलात्कार किया.

पुलिस के मुताबिक, शुरुआत में महिला को लगा कि यह कृत्य "उपचार" का हिस्सा है, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है. इसके बाद उसने सांताक्रूज़ पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई.

महिला के बयान के आधार पर पुलिस ने राशिद के खिलाफ BNS की धारा 64, 64(2) के तहत मामला दर्ज किया. उसके ऊपर महाराष्ट्र मानव बलि एवं अन्य अमानवीय, दुष्ट और अघोरी प्रथाओं और काला जादू निवारण एवं उन्मूलन अधिनियम, 2013 (अंधविश्वास निवारण अधिनियम) के प्रावधानों के तहत भी मामला दर्ज किया. पुलिस ने राशिद को गिरफ्तार कर लिया है.