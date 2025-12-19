मथुरा हाईवे पर ब्लैक स्कॉर्पियो का आतंक, कई वाहनों को मारी टक्कर, थार और मर्सिडीज के भी उड़ाए परखच्चे

मथुरा रोड हाईवे (NH-19) पर देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो ने बल्लभगढ़ से लेकर ओल्ड फरीदाबाद तक मौत की रफ्तार का खेल खेला. स्कार्पियो ड्राइवर नशे में धुत्त बताया जा रहा है. स्कॉर्पियो चालक ने रास्ते में जो भी आया, उसे पूरी रफ्तार से टक्कर मारी. इस सिलसिलेवार एक्सीडेंट में एक महिंद्रा थार, एक मर्सिडीज और कई अन्य वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं.

बल्लभगढ़ से शुरू हुआ टक्करों का सिलसिला

चश्मदीदों और पुलिस के मुताबिक, घटना की शुरुआत बल्लभगढ़ फ्लाईओवर के पास से हुई. काले रंग की स्कॉर्पियो (बिना नंबर की) बेहद तेज रफ्तार में दिल्ली की तरफ जा रही थी. ड्राइवर ने पहले बल्लभगढ़ में दो वाहनों को साइड मारी, जब लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, तो उसने रफ्तार और बढ़ा दी. भागने की फिराक में वह अजरौंदा और बाटा चौक पर भी वाहनों को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ा.

ओल्ड मेट्रो स्टेशन के सामने भीषण भिड़ंत

जैसे ही यह बेलगाम स्कॉर्पियो ओल्ड फरीदाबाद मेट्रो स्टेशन के ठीक सामने पहुंची. अनियंत्रित होकर आगे चल रही एक महिंद्रा थार और साइड में चल रही एक मर्सिडीज कार को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि थार डिवाइडर पर चढ़ गई और मर्सिडीज का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया. स्कॉर्पियो खुद भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर सड़क के बीचों-बीच रुक गई.

पुलिस की गिरफ्त में स्कॉर्पियो ड्राइवर

हादसे के तुरंत बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. गुस्साई भीड़ ने स्कॉर्पियो चालक को पकड़ लिया, जिसे बाद में मौके पर पहुंची पुलिस के हवाले कर दिया गया. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. हादसे के कारण दिल्ली-आगरा हाईवे (मथुरा रोड) पर ओल्ड फरीदाबाद से लेकर बाटा चौक तक ट्रैफिक स्लो हो गया. पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त थार, मर्सिडीज और स्कॉर्पियो को सड़क से हटाकर यातायात को सुचारू किया. घायलों को नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.

