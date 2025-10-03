हरियाणा: यूनिवर्सिटी के बाथरूम में छात्रा से रेप का प्रयास, चपरासी पर आरोप

देश भर के राज्‍यों में महिला सुरक्षा को लेकर बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत इन दावों से कोसों दूर होती हैं. छात्राएं और महिलाएं स्‍कूल-कॉलेजों तक में सुरक्षित नहीं हैं. ऐसा ही मामला हरियाणा के सोनीपत में सामने आया है, जहां पर शुक्रवार को एक छात्रा के साथ यूनिवर्सिटी में रेप करने की कोशिश का मामला दर्ज हुआ है. एक चपरासी पर छात्रा के साथ रेप का प्रयास करने का आरोप है. इस मामले में पुलिस ने आरोपी चपरासी के खिलाफ विभिन्‍न धाराओं में मामला दर्ज किया है और उसकी तलाश शुरू कर दी है.

सोनीपत के मुरथल में शिक्षा के एक मंदिर में छात्रा को हवस का शिकार बनाने की कोशिश की गई है. यह मामला मुरथल में स्थित दीनबंधु छोटू राम यूनिवर्सिटी का है. पुलिस ने बताया कि यूनिवर्सिटी में एक चपरासी ने छात्रा के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया.

चपरासी पर जबरदस्‍ती बाथरूम में घुसने का आरोप

पुलिस ने बताया कि आरोपी चपरासी जबरदस्‍ती बाथरूम में घुस गया और उसने बाथरूम में छात्रा के साथ रेप का प्रयास किया.

पुलिस ने बताया कि छात्रा ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है और उसमें दुष्‍कर्म के प्रयास का आरोप लगाया है. उन्‍होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ बीएनएस की विभिन्‍न धाराओं में मामला दर्ज किया है. साथ ही कहा कि आरोपी को जल्‍द ही पकड़ लिया जाएगा.

पुलिस ने चपरासी के खिलाफ दर्ज किया मामला

घटना की सूचना मिलने के बाद मुरथल थाना पुलिस ने चपरासी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है.

