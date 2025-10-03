विज्ञापन
विशेष लिंक

हरियाणा: यूनिवर्सिटी के बाथरूम में छात्रा से रेप का प्रयास, चपरासी पर आरोप

सोनीपत के मुरथल में शिक्षा के एक मंदिर में छात्रा को हवस का शिकार बनाने की कोशिश की गई है. यह मामला मुरथल में स्थित दीनबंधु छोटू राम यूनिवर्सिटी का है. पुलिस ने बताया कि यूनिवर्सिटी में एक चपरासी ने छात्रा के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया. 

Read Time: 2 mins
Share
हरियाणा: यूनिवर्सिटी के बाथरूम में छात्रा से रेप का प्रयास, चपरासी पर आरोप
  • हरियाणा के सोनीपत में दीनबंधु छोटू राम यूनिवर्सिटी में एक छात्रा के साथ दुष्कर्म का प्रयास हुआ है.
  • आरोपी चपरासी ने जबरदस्ती बाथरूम में घुसकर छात्रा के साथ रेप करने का प्रयास किया.
  • छात्रा ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाया गया है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

देश भर के राज्‍यों में महिला सुरक्षा को लेकर बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत इन दावों से कोसों दूर होती हैं. छात्राएं और महिलाएं स्‍कूल-कॉलेजों तक में सुरक्षित नहीं हैं. ऐसा ही मामला हरियाणा के सोनीपत में सामने आया है, जहां पर शुक्रवार को एक छात्रा के साथ यूनिवर्सिटी में रेप करने की कोशिश का मामला दर्ज हुआ है. एक चपरासी पर छात्रा के साथ रेप का प्रयास करने का आरोप है. इस मामले में पुलिस ने आरोपी चपरासी के खिलाफ विभिन्‍न धाराओं में मामला दर्ज किया है और उसकी तलाश शुरू कर दी है. 

सोनीपत के मुरथल में शिक्षा के एक मंदिर में छात्रा को हवस का शिकार बनाने की कोशिश की गई है. यह मामला मुरथल में स्थित दीनबंधु छोटू राम यूनिवर्सिटी का है. पुलिस ने बताया कि यूनिवर्सिटी में एक चपरासी ने छात्रा के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया. 

चपरासी पर जबरदस्‍ती बाथरूम में घुसने का आरोप 

पुलिस ने बताया कि आरोपी चपरासी जबरदस्‍ती बाथरूम में घुस गया और उसने बाथरूम में छात्रा के साथ रेप का प्रयास किया. 

पुलिस ने बताया कि छात्रा ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है और उसमें दुष्‍कर्म के प्रयास का आरोप लगाया है. उन्‍होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ बीएनएस की विभिन्‍न धाराओं में मामला दर्ज किया है. साथ ही कहा कि आरोपी को जल्‍द ही पकड़ लिया जाएगा. 

पुलिस ने चपरासी के खिलाफ दर्ज किया मामला 

घटना की सूचना मिलने के बाद मुरथल थाना पुलिस ने चपरासी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Haryana, Rape Attempted, Rape Attempted At University
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com