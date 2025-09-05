विज्ञापन
इंटरपोल की मदद से वॉन्टेड भगोड़े को UAE से भारत लाया गया, टैक्स चोरी, अवैध सट्टेबाजी के लगे आरोप

सीबीआई की तरफ से गुजरात पुलिस के अनुरोध पर उसके खिलाफ रेड नोटिस जारी करवाया गया था, जिसे इंटरपोल ने 9 अगस्त साल 2023 को पब्लिश किया था.

इंटरपोल की मदद से वॉन्टेड भगोड़े को UAE से भारत लाया गया, टैक्स चोरी, अवैध सट्टेबाजी के लगे आरोप
  • CBI गुजरात पुलिस, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सहयोग से भगोड़े अपराधी को भारत लाई
  • हर्षित बाबूलाल जैन पर टैक्स चोरी, अवैध सट्टेबाज़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप हैं
  • इंटरपोल ने CBI के अनुरोध पर हर्षित जैन के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था
अहमदाबाद:

सीबीआई ने गुजरात पुलिस, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सहयोग से बड़ी कार्रवाई करते हुए भगोड़े अपराधी हर्षित बाबूलाल जैन को यूएई से भारत वापस लाने में सफलता पाई है. उसे 5 सितंबर 2025 को अहमदाबाद एयरपोर्ट पर गुजरात पुलिस को सौंप दिया गया. हर्षित जैन पर टैक्स चोरी, अवैध सट्टेबाज़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप हैं और वह लंबे समय से पुलिस की वॉन्टेड लिस्ट में शामिल था.

रेड कॉर्नर नोटिस किया था जारी

सीबीआई की तरफ से गुजरात पुलिस के अनुरोध पर उसके खिलाफ रेड नोटिस जारी करवाया गया था, जिसे इंटरपोल ने 9 अगस्त साल 2023 को पब्लिश किया था. इसी नोटिस के आधार पर उसे यूएई में पहले ट्रैक किया गया और फिर वहां से डिपोर्ट कर भारत भेजा गया. रेड नोटिस इंटरपोल द्वारा पूरी दुनिया की एजेंसियों को भेजा जाता है, ताकि फरार अपराधियों को पकड़ा जा सके. 

पिछले कुछ दिनों में कितने अपराधियों को लाया गया भारत

भारत में सीबीआई इंटरपोल का नेशनल सेंट्रल ब्यूरो (NCB) है और वह BHARATPOL प्लेटफॉर्म के जरिए देश की एजेंसियों से मिलकर काम करती है. पिछले कुछ सालों में इंटरपोल चैनलों की मदद से 100 से ज्यादा अपराधियों को भारत वापस लाया गया है. सीबीआई और गुजरात पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से इंटरपोल के सहयोग से हर्षित बाबूलाल जैन को यूएई से भारत लाकर कानून के हवाले कर दिया गया.

