पुलिस बेखबर एनजीओ ने दी खबर... थाने से 200 मीटर की दूरी पर देह व्‍यापार के धंधे का भंडाफोड, 3 गिरफ्तार

न्यू कॉलोनी थाना पुलिस को एक एनजीओ ने बताया था कि थाना क्षेत्र में स्थित होटल पार्क प्लाजा में अवैध धंधा चल रहा है. सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस टीम ने होटल में रेड की और होटल मैनेजर सहित तीन लोगों को हिरासत में लिया गया.

  • गुरुग्राम स्थित होटल पार्क प्लाजा में पुलिस ने देह व्यापार का भंडाफोड़ कर तीन लोगों को गिरफ्तार किया है.
  • पुलिस ने मैनेजर सहित तीन आरोपियों को पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार किया और एक नाबालिग लड़की का रेस्क्यू किया गया.
  • पुलिस ने दो अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं जिनमें इम्मोरल ट्रैफिकिंग और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई शामिल है.
नई दिल्‍ली :

गुरुग्राम के एक होटल पर छापेमारी कर पुलिस ने देह व्‍यापार का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी क्षेत्र स्थित होटल पार्क प्लाजा में बड़ी कार्रवाई की और होटल मैनेजर सहित तीन को पॉस्‍को एक्‍ट के तहत गिरफ्तार किया है. साथ ही एक नाबालिग लड़की को रेस्क्यू किया गया है. पुलिस ने बताया कि एक सूचना के आधार पर उसने होटल पर छापा मारा था, जहां पर देहव्‍यापार का खुलासा हुआ. पुलिस ने इस संबंध में इम्मोरल ट्रैफिकिंग और पॉक्सो एक्ट के तहत दो अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं.

जानकारी के मुताबिक, न्यू कॉलोनी थाना पुलिस को एक एनजीओ ने बताया था कि थाना क्षेत्र में स्थित होटल पार्क प्लाजा में अवैध धंधा चल रहा है. सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस टीम ने होटल में रेड की और होटल मैनेजर सहित तीन लोगों को हिरासत में लिया गया. शुरुआती जांच में पता चला कि देह व्यापार में एक नाबालिग को भी शामिल किया गया था.

मामले का भंडाफोड़, लेकिन बाकी कई सवाल

पुलिस का कहना है कि यह होटल हाल ही में शुरू हुआ है. हालांकि, इस पूरे मामले पर न्यू कॉलोनी थाना पुलिस खुलकर कुछ भी कहने से बच रही है. यह कारोबार कैसे संचालित हो रहा था, इसमें किन-किन लोगों की संलिप्तता है और आने-जाने वालों का रिकॉर्ड रखा जाता था या नहीं, इन सवालों पर भी पुलिस ने कोई जानकारी साझा नहीं की है.

थाने से 200 मीटर की दूरी, नहीं लगी भनक

वही चौंकाने वाली बात यह है कि थाना परिसर से महज़ 200 मीटर की दूरी पर चल रहे इस धंधे की भनक दूर बैठे एनजीओ को लग गई, लेकिन स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी तक नहीं हुई. फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट जानकारी दी जाएगी.

Gurugram, Prostitution Racket Busted, Gurugram Police
