गुरुग्राम में अरावली की पहाड़ियों में स्थित लेपर्ड ट्रेल इलाके में एक युवती के अपहरण और दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है. युवती अपने एक दोस्त के साथ वहां से गुजर रही थी, तभी स्कॉर्पियो सवार एक व्यक्ति ने उसके दोस्त के साथ मारपीट की और युवती को जबरन अपनी गाड़ी में बैठाकर फरार हो गया. युवती के दोस्त ने काफी दूर तक आरोपी का पीछा किया, लेकिन पकड़ में न आने पर उसने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी. बाद में पुलिस ने आरोपी शख्‍स को गिरफ्तार किया.

सूचना मिलते ही बादशाहपुर थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें मौके पर पहुंचीं और इलाके में सर्च अभियान चलाकर आरोपी को उसकी गाड़ी समेत पकड़ा. उस समय आरोपी अर्धनग्न अवस्था में था, जबकि युवती गाड़ी की पिछली सीट पर बेहोश हालत में मिली. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म के प्रयास की धाराओं में मामला दर्ज किया है. आरोपी की पहचान पंडाला गांव निवासी गौरव राठी के रूप में हुई है.

पार्टी के बाद लेपर्ड ट्रेल की ओर गए थे

पुलिस जांच के अनुसार, सेक्टर-10ए का रहने वाला एक युवक डीएलएफ फेज-3 स्थित एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करता है. उसकी सहकर्मी युवती से उसकी दोस्ती थी. शनिवार देर रात दोनों पार्टी के बाद करीब एक बजे हुंडई औरा कार से लेपर्ड ट्रेल की ओर गए थे. गैरतपुर बास गांव के पास रास्ते में एक स्कॉर्पियो कार ने उनकी गाड़ी को रोक लिया. स्कॉर्पियो से उतरे व्यक्ति ने युवक से बहस की, उसका मोबाइल छीन लिया और मारपीट शुरू कर दी. इसी दौरान युवती कार से बाहर आई और विरोध किया तो आरोपी ने युवक को छोड़कर युवती को जबरन अपनी गाड़ी में बैठा लिया और वहां से भाग गया.

नाले में क्षतिग्रस्‍त हालत में मिली स्‍कॉर्पियो

युवक ने आरोपी का पीछा किया, लेकिन असफल रहने पर पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने रात भर तलाशी अभियान चलाया. सुबह करीब साढ़े पांच बजे सकतपुर गांव के पास एक नाले में क्षतिग्रस्त हालत में स्कॉर्पियो गाड़ी मिली. गाड़ी का अगला पहिया नाले में फंसा हुआ था और बोनट भी टूटा हुआ था. माना जा रहा है कि तेज रफ्तार में भागते समय गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई.

अन्‍य व्‍यक्ति से गाड़ी मांगकर लाया था आरोपी

पुलिस के मुताबिक, इस मामले में युवती के दोस्त ने बादशाहपुर थाने में आरोपी गौरव राठी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. वहीं दूसरी ओर पुलिस जब गाड़ी नंबर के आधार पर जांच कर रही थी तो यह गाड़ी गैरतपुर बास गांव के एक अन्य व्यक्ति की थी. पुलिस ने उससे पूछताछ की तो पता चला कि आरोपी जबरन उससे गाड़ी लेकर अपने कुछ दोस्तों को वाटिका चौक के पास छोड़ने की बात कहकर निकला था. रात में वापस आते समय उसने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया. उसने कहा कि उसे खुद नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी आरोपी व्यक्ति करेगा.

पुलिस फिलहाल गाड़ी मालिक से भी पूछताछ कर रही है. यह भी पता चला कि आरोपी गैरतपुर बास गांव के पास ही फ्रूट की स्टाल लगाता है. मामले की जांच जारी है.

