गैंगस्टर राहुल मीणा ने पुर्तगाल में कारोबारी को गोली मारने का वीडियो किया जारी, कहा- दुनिया के हर कोने में हमारी पहुंच

गैंगस्टर ने पहली बार एक शख्स को गोली मारते हुए वीडियो जारी किया है. नॉर्थ इंडिया के गैंगस्टर राहुल आरके मीणा ने पुर्तगाल में फायरिंग का दावा करते हुए ये वीडियो जारी किया है. इसमें एक कारोबारी को गोली मारने का दावा किया गया है. हालांकि एनडीटीवी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

राहुल आरके मीणा ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "हर हर महादेव, राम राम सभी भाईयों को, ये जो आज Cidade Nova Odivelas के पास 🇵🇹 Portugal में Kishor Gujarati के शरीर में गोलियां दागी हैं, इसकी जिम्मेदारी मैं (Rahul RK MEENA) लेता हूं. हमारे मैसेज को नजरअंदाज करना मौत को न्योता देना बराबर है."

उसने लिखा, "जिस-जिसको हमने फोन कॉल कर रखी है तैयार रहो, गोलियां कभी भी तुम्हारे शरीर में दागी जा सकती हैं. मौका मिलते मार देंगे और मैं ना पहले किसी को बदमाश मानता था ना अब, तो मुझे पालतू लोगों से ना जोड़े और गलतफहमी निकाल दो. दिमाग से सबका हिसाब करूंगा. हमारी सोच और पहुंच पूरी दुनिया तक है. वक्त इंतजार करो, मुलाकात और इससे भी भयानक होगी! !जय श्री राम!"

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