पूर्व ट्रेनी IAS पूजा खेडकर के हाथ पैर बांध घर से क्या-क्या ले गया हमलावर

पुणे में पूर्व ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर के बंगले में हुई कथित डकैती ने सनसनी फैला दी है. घटना के लगभग 24 घंटे बाद पुलिस ने सुओ मोटू कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की है. यह घटना पूजा खेडकर के पुणे स्थित आवास पर हुई थी. जानकारी के मुताबिक पूजा खेडकर ने पुलिस को बानेर रोड स्थित अपने परिवार के बंगले पर शनिवार देर रात हुई इस कथित घटना की जानकारी पुलिस को दी.

पूजा खेडकर के हाथ-पैर बांध क्या-क्या ले गया हमलावर

पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए बताया कि आरोपियों ने बंगले में घुसकर पूजा खेडकर के हाथ-पैर बांध दिए, उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया और जान से मारने की धमकी दी. उनके माता-पिता, ड्राइवर, चौकीदार और रसोइए को नशीला पदार्थ पिलाया गया. यहां तक कि अलमारियों को क्रोबार से तोड़कर खोला गया. चोरी हुए सामान में अलमारी का सामान और मोबाइल फोन शामिल हैं.

ये भी पढ़ें :नशीली दवा से किया बेहोश, फिर बांधकर चोरी... बर्खास्त IAS पूजा खेडकर ने नौकरानी पर लगाए गंभीर आरोप

पुलिस ने क्या कुछ बताया

पुलिस के अनुसार, उन्होंने दावा किया कि हाल ही में काम पर रखी गई नेपाल की निवासी घरेलू सहायिका ने उन्हें और उनके माता-पिता (मनोरमा एवं दिलीप खेडकर) को नशीली दवाएं देकर बेहोश कर दिया और उन्हें बांधकर उनके मोबाइल फोन और कुछ कीमती सामान लेकर फरार हो गई. पूजा खेडकर ने दावा किया कि वह किसी तरह खुद को मुक्त कर पाईं और दूसरे फोन का इस्तेमाल करके पुलिस को सूचित किया.

किस धाराओं में मामला दर्ज हुआ?

एफआईआर में Sections 310(2), 310(5), 316(4), 306, 127(7), 123, और 351(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है. अपराध को डकैती की श्रेणी में रखा गया है. पुलिस ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है. आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं.

फेक सर्टिफिकेट से सुर्खियों में आई थी खेडकर फैमिली

खेडकर दंपति के खिलाफ पिछले साल नवी मुंबई में सड़क पर झगड़े के बाद एक ट्रक चालक के अपहरण के सिलसिले में एक मामला दर्ज किया गया था. पूजा खेडकर पर 2022 की यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में आरक्षण का लाभ लेने के लिए आवेदन में तथ्यों को छुपाने का आरोप है, लेकिन उन्होंने अपने खिलाफ सभी आरोपों का खंडन किया है.