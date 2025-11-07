विज्ञापन
विशेष लिंक

जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर लगाने के आरोप में सहारनपुर से डॉक्टर गिरफ्तार, मामले की जांच में जुटी श्रीनगर पुलिस

श्रीनगर के कई इलाकों में जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाए गए थे, जिससे शहरभर में तनाव फैल गया था. इस मामले में श्रीनगर पुलिस ने 28 अक्टूबर को अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी.

Read Time: 2 mins
Share
जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर लगाने के आरोप में सहारनपुर से डॉक्टर गिरफ्तार, मामले की जांच में जुटी श्रीनगर पुलिस
  • सहारनपुर से डॉक्टर आदिल अहमद को जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया
  • आदिल अहमद अनंतनाग का निवासी है और सहारनपुर के एक निजी अस्पताल में मेडिसिन एक्सपर्ट के रूप में काम करता था
  • जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाए जाने के मामले में पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर डॉक्टर की पहचान की
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
सहारनपुर:

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गुरुवार देर शाम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया है. जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी पर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाने का गंभीर आरोप है. श्रीनगर पुलिस आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर रवाना हुई है, जहां उससे पूछताछ की जा रही है. आरोपी डॉक्टर का नाम आदिल अहमद राठर है, जो अब्दुल माजिद का पुत्र और अनंतनाग (जम्मू-कश्मीर) का निवासी है. वह सहारनपुर के अंबाला रोड स्थित एक निजी अस्पताल में मेडिसिन एक्सपर्ट के रूप में कार्यरत था.

सीसीटीवी फुटेज से खुली पोल

हाल ही में श्रीनगर के कई इलाकों में जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाए गए थे, जिससे शहरभर में तनाव फैल गया था. इस मामले में श्रीनगर पुलिस ने 28 अक्टूबर को अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. मामले की जांच के दौरान मिले CCTV फुटेज में डॉ. आदिल को पोस्टर लगाते हुए देखा गया, जिसके बाद पुलिस ने उसकी पहचान की पुष्टि की. इस फुटेज के आधार पर श्रीनगर पुलिस ने डॉक्टर के पैतृक गांव अनंतनाग में जाकर परिजनों से पूछताछ की. मोबाइल सर्विलांस से लोकेशन ट्रेस करने पर यह सामने आया कि वह इन दिनों सहारनपुर में रह रहा है.

जांच में जुटी श्रीनगर पुलिस

इसके बाद पुलिस टीम सहारनपुर पहुंची और स्थानीय पुलिस व SOG की मदद से अंबाला रोड के अस्पताल से आरोपी को हिरासत में लिया गया. गिरफ्तारी के बाद श्रीनगर पुलिस ने सहारनपुर के आला अधिकारियों से मुलाकात की और सभी तरह की कानूनी औपचारिकताएं पूरी कीं. डॉक्टर को थाना सदर बाजार लाया गया, जहां से अदालत ने उसे ट्रांजिट रिमांड पर श्रीनगर पुलिस को सौंप दिया. इस मामले में अब उससे श्रीनगर में पूछताछ की जा रही है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Jaish-e-Mohammed Posters, Doctor Arrested In Saharanpur, Uttar Pradesh
Get App for Better Experience
Install Now