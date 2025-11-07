जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर लगाने के आरोप में सहारनपुर से डॉक्टर गिरफ्तार, मामले की जांच में जुटी श्रीनगर पुलिस

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गुरुवार देर शाम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया है. जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी पर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाने का गंभीर आरोप है. श्रीनगर पुलिस आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर रवाना हुई है, जहां उससे पूछताछ की जा रही है. आरोपी डॉक्टर का नाम आदिल अहमद राठर है, जो अब्दुल माजिद का पुत्र और अनंतनाग (जम्मू-कश्मीर) का निवासी है. वह सहारनपुर के अंबाला रोड स्थित एक निजी अस्पताल में मेडिसिन एक्सपर्ट के रूप में कार्यरत था.

सीसीटीवी फुटेज से खुली पोल

हाल ही में श्रीनगर के कई इलाकों में जैश-ए-मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाए गए थे, जिससे शहरभर में तनाव फैल गया था. इस मामले में श्रीनगर पुलिस ने 28 अक्टूबर को अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. मामले की जांच के दौरान मिले CCTV फुटेज में डॉ. आदिल को पोस्टर लगाते हुए देखा गया, जिसके बाद पुलिस ने उसकी पहचान की पुष्टि की. इस फुटेज के आधार पर श्रीनगर पुलिस ने डॉक्टर के पैतृक गांव अनंतनाग में जाकर परिजनों से पूछताछ की. मोबाइल सर्विलांस से लोकेशन ट्रेस करने पर यह सामने आया कि वह इन दिनों सहारनपुर में रह रहा है.

जांच में जुटी श्रीनगर पुलिस

इसके बाद पुलिस टीम सहारनपुर पहुंची और स्थानीय पुलिस व SOG की मदद से अंबाला रोड के अस्पताल से आरोपी को हिरासत में लिया गया. गिरफ्तारी के बाद श्रीनगर पुलिस ने सहारनपुर के आला अधिकारियों से मुलाकात की और सभी तरह की कानूनी औपचारिकताएं पूरी कीं. डॉक्टर को थाना सदर बाजार लाया गया, जहां से अदालत ने उसे ट्रांजिट रिमांड पर श्रीनगर पुलिस को सौंप दिया. इस मामले में अब उससे श्रीनगर में पूछताछ की जा रही है.