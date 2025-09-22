दिल्ली: जामिया नगर के फ्लैट से मिली महिला की लाश, मानसिक रूप से बीमार बेटा बैठा था पास

देश की राजधानी दिल्ली के जामिया नगर इलाके में एक फ्लैट से एक महिला की लाश संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुई है. फिलहाल जो शुरुआती जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक महिला की बॉडी करीब 2-3 दिन पुरानी लग रही है. महिला के शव के पास उसका मानसिक रूप से कमजोर बेटा मौजूद था, जो वहीं बैठा हुआ मिला.

घटना की सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है. मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी. फ्लैट में लाश मिलने के आसपास के लोग डरे हुए हैं.