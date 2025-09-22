विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्ली: जामिया नगर के फ्लैट से मिली महिला की लाश, मानसिक रूप से बीमार बेटा बैठा था पास

महिला की बॉडी करीब 2-3 दिन पुरानी लग रही है. शव के पास उसका मानसिक रूप से कमजोर बेटा मौजूद था, जो वहीं बैठा हुआ मिला.

Read Time: 1 min
Share
दिल्ली: जामिया नगर के फ्लैट से मिली महिला की लाश, मानसिक रूप से बीमार बेटा बैठा था पास
  • दिल्ली के जामिया नगर इलाके में एक फ्लैट से महिला की लाश संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद
  • महिला की लाश लगभग दो से तीन दिन पुरानी बताई जा रही है, जो जांच का विषय है
  • मृत महिला के पास उसका मानसिक रूप से कमजोर बेटा भी मौजूद मिला था
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

देश की राजधानी दिल्ली के जामिया नगर इलाके में एक फ्लैट से एक महिला की लाश संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुई है. फिलहाल जो शुरुआती जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक महिला की बॉडी करीब 2-3 दिन पुरानी लग रही है. महिला के शव के पास उसका मानसिक रूप से कमजोर बेटा मौजूद था, जो वहीं बैठा हुआ मिला. 

घटना की सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है. मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी. फ्लैट में लाश मिलने के आसपास के लोग डरे हुए हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Body Found In Jamia Nagar Flat, Delhi, Delhi Jamia Nagar
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com