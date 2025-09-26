विज्ञापन
बिना हेलमेट स्कूटी चलाते पकड़ा तो फैला दी अफवाह, SI से मारपीट के वायरल मामले में 4 गिरफ्तार

दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर से मारपीट और वर्दी फाड़ने के वायरल वीडियो मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है.

नई दिल्ली:

दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस के सब-इंस्पेक्टर के साथ मारपीट कर वर्दी फाड़ने के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. पुलिस का दावा है कि बिना हेलमेट स्कूटी चला रहे युवकों ने पकड़े जाने पर झूठी अफवाह फैला दी थी. इससे गुस्साए लोगों ने सब इंस्पेक्टर से मारपीट कर दी. इसका वीडियो वायरल हो गया. पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. स्कूटी भी बरामद कर ली है. 

पुलिस के मुताबिक, घटना 24 सितंबर 2025 को दोपहर करीब 3:20 बजे की है. ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर सूरज पाल सिंह जीटी करनाल रोड पर वजीराबाद फ्लाईओवर के पास VIP ड्यूटी पर तैनात थे. तभी दो युवक बिना हेलमेट लगाए स्कूटी पर आए. एसआई ने उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन वे गाली-गलौज करते हुए भाग निकले.

पुलिस ने आगे बताया कि एसआई ने पीछा करके उन्हें रोका तो स्कूटी सवार दोनों युवकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया. इसी दौरान उन्होंने शोर मचा दिया कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने उनके समुदाय को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है. इस झूठी बात को सच मानकर भीड़ भड़क उठी और मौके पर मौजूद कई लोगों ने एसआई पर हमला कर दिया. हमले में एसआई की यूनिफॉर्म फट गई और उन्हें चोटें आईं. 

मौके पर मौजूद ट्रैफिक स्टाफ ने घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंप दी. जांच चल ही रही थी कि एक मामले में तिमारपुर पुलिस को भीड़ ने सलमान और अकबर हुसैन को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. स्कूटी के नंबर की जांच हुई तो वह अज़ीम नाम के शख्स की निकली. उसने बताया कि घटना वाले दिन उसका भतीजा इमरान स्कूटी चला रहा था. 

पुलिस ने छापेमारी कर इमरान और उसके साथी मो.अफसर को भी गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के मुताबिक, पकड़े गए आरोपियों ने कबूल किया कि वे घटना वाले दिन बिना हेलमेट स्कूटी चला रहे थे. पकड़े जाने पर भीड़ का सहारा लेने और पुलिसकर्मी पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने झूठा आरोप लगा दिया था कि एसआई ने उनके धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है. इससे भीड़ भड़क गई और उन्होंने मिलकर पुलिसकर्मी को पीटा. इस खुलासे के बाद पुलिस ने इस केस में BNS की धारा 299 (साम्प्रदायिक हिंसा फैलाने की कोशिश) भी जोड़ दी है.
 

