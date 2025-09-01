दिल्ली: शराब की दुकान में सेल्समैन को नकाबपोश बदमाशों ने चाकूओं से गोदा, CCTV में कैद पूरी घटना

दिल्ली की भारत नगर स्थित निमरी कॉलोनी कॉम्प्लेक्स की एक सरकारी शराब की दुकान पर रविवार शाम चाकूबाजी की घटना सामने आई है. शराब की दुकान में सेल्समैन ज्ञानपाल सिंह (40) पर चार हमलावरों ने चाकू और स्टिक से हमला कर दिया. हमले में घायल हुए सेल्समैन ज्ञानपाल सिंह को दीप चंद बंधु अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां फिलहाल उनकी हालत गंभीर बनी हुई है.

पुलिस ने क्या कुछ बताया

इस मामले में पुलिस की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक घटना की जानकारी PCR कॉल के जरिए मिली थी. जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने पाया कि हमलावरों ने दुकान के भीतर घुसकर ज्ञानपाल पर कई बार चाकू से वार किए. दुकान में लगे CCTV कैमरों में हमलावरों की तस्वीरें भी कैद हुई हैं. क्राइम टीम और फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

इस हमले को लेकर जो शुरुआती जांच सामने आई है, उसमें पुरानी रंजिश की आशंका जताई जा रही है. घायल फिलहाल बयान देने की स्थिति में नहीं हैं, जबकि दुकान प्रबंधक समेत अन्य चश्मदीदों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है. हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कुछ नकाबपोश लोगों को दुकान में हमला करते देखा जा सकता है.

वायरल वीडियो में क्या दिखा

हमले का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उसमें देखा जा सकता है कि शराब की दुकान में नकाबपोश कुछ लोग अंदर दाखिल होते हैं. जिनके हाथ में तेज धारदार चाकू और स्टिक थी. दुकान में अंदर दाखिल होते ही नकाबपोश एक शख्स पर चाकू और स्टिक से हमला कर देते हैं. घायल शख्स नीचे गिर जाता है और नकाबपोश उस पर चाकू से बार बार करते रहते हैं. साथ ही घायल शख्स को स्टिक से भी बेरहमी से मारते हैं.